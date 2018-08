Kokkels sterven massaal in Waddenzee en Zeeland

De droogte en hittegolf die Nederland in juli en begin augustus in zijn greep hielden hebben zeer waarschijnlijk geleid tot de grootste sterfte van kokkels sinds zeker 1990. De weekdieren lieten massaal het leven in de Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Wageningen.

De universiteit houdt de stand van de kokkel sinds 1990 bij. De nieuwste resultaten dateren van tellingen die werden uitgevoerd tussen 25 juli en 15 augustus. “Op veel plaatsen waren de platen bezaaid met stervende en pas gestorven kokkels, al dan niet met het vlees nog in de schelpen”, aldus de onderzoekers.

De wetenschappers wijzen op een Portugese studie waaruit bleek dat 100 procent van de kokkels stierf als zij zes uur lang werden blootgesteld aan temperaturen van 35 graden Celsius. Veel van de dieren stierven aan het einde van de hittegolf, toen in Vlissingen het kwik steeg tot 36,8 graden.

Broedval

Hoewel kokkels van nature een hoge sterfte kennen, is de jongste overlijdensgolf zo erg dat het jaren kan duren voor de kokkelstand is hersteld. Dat hangt er vooral vanaf of zich binnen afzienbare tijd een nieuwe grote broedval voordoet. Dit gebeurde voor het laatst in 2011 en omdat zo’n broedval eens in de zes tot acht jaar voorkomt werd er dit jaar weer een verwacht.

De onderzoekers weten niet helemaal zeker of de droogte en hitte de boosdoeners zijn. “Omdat een ziekte of infectie als oorzaak niet kan worden uitgesloten, zijn in samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vanuit de Oosterschelde monsters genomen”, aldus de onderzoekers. Zij stellen wel dat de hittegolf de “meest voor de hand liggende doodsoorzaak” is. “Als een ziekte of milieuvervuiling de boosdoener was geweest, dan zou de sterfte waarschijnlijk meer plaatselijk zijn”.

De kokkelsterfte heeft ook negatieve gevolgen voor vogels en vissers. Vooral scholeksters zijn voor hun dieet zeer afhankelijk van kokkels. Omdat de stand zo laag is, worden waarschijnlijk beperkende maatregelen ingevoerd voor handkokkelvissers. Het aantal schepen dat in zogeheten ‘lotingsgebieden’ mag komen, wordt eveneens mogelijk verminderd.