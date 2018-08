Internationaal theaterbedrijf van Joop van den Ende verkocht

Stage Entertainment, het internationale theaterbedrijf van Joop van den Ende, is verkocht aan het Amerikaanse mediabedrijf Advance. Dat maakte Stage Entertainment donderdag bekend. Van den Ende blijft betrokken als adviseur bij het theaterbedrijf. Het is niet duidelijk hoeveel Advance heeft betaald.

In 2015 verkocht Van den Ende al een groot deel van Stage Entertainment aan investeerder CVC Capital Partners. Advance neemt nu alle aandelen van Van den Ende en CVC Capital Partners over. Van den Ende spreekt in een persbericht van “een nieuwe mijlpaal” voor het bedrijf dat hij in 1998 oprichtte. “Het is met grote trots dat we het nu overdragen aan Advance.”

Mediabedrijf

Het Amerikaanse Advance is onder meer het moederbedrijf van Condé Nast, de uitgever van onder meer Vogue en The New Yorker. Ook is het een van de grootste lokale mediabedrijven in de Verenigde Staten. Met de aankoop van Stage Entertainment gaat het bedrijf zich ook richten op het maken van voorstellingen.

De directeur van Advance schrijft zeer verheugd te zijn dat Van den Ende aanblijft als adviseur. “Stage Entertainment heeft een uitstekende staat van dienst in het maken van musicals van topniveau voor een wereldwijd publiek.”

Stage Entertainment is een internationaal theaterbedrijf dat voorstellingen maakt in onder meer Rusland, de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje en Frankrijk. Het bedrijf maakte bekende musicals zoals The Lion King, Mamma Mia en Mary Poppins. Er werken wereldwijd meer dan 3.000 mensen bij het bedrijf. Voor hen verandert er niets.