In Spa gaat het de hele dag over die gekke zomer

Weinig opheldering en opeens nieuwe roddels.

Het geratel van telelenzen. Als net geladen mitrailleurs. Vier hoofdrolspelers van de meest enerverende vier weken zomerstop in de Formule 1 in tijden aan één lange tafel, omringd door potten met bloemen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen die er na zeventien jaar besloot mee te stoppen (Fernando Alonso), de jonge landgenoot die zijn stoeltje bij McLaren zal overnemen (Carlos Sainz), de nog jongere Fransman die de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull wordt (Pierre Gasly) en de Australiër van wie hij die plek overneemt, tot iedereens grootste verbazing (Daniel Ricciardo).

Alleen de verhalen van deze vier kunnen er in Spa voor zorgen, dat voor het tweede deel van de persconferentie – een uitzondering – met daarin semi-thuisrijder Verstappen en daadwerkelijke thuisrijder Stoffel Vandoorne minder bekijks trekt. Geen enkele vraag ook over hun thuisrace, hoe speciaal dat is, wat ze verwachten. Niets.

Want na zo’n zomerstop, waarin iedere aanwezige het moest doen met voorzichtig in elkaar geflanste afscheidsvideo’s of welkomstvideo’s en persberichten waarin elk woord nauwkeurig werd gewogen, is het tijd voor opheldering. Want was hier allemaal gebeurd?

Dominosteentje

De interessantste (en populairste, deze donderdagmiddag) was Ricciardo, de Australiër die het eerste dominosteentje aantikte vlak na de grand prix in Hongarije een kleine maand geleden. Genoeg goed ingevoerde mensen in de Formule 1-paddock, met bronnen binnen elk team, maar niemand die zag aankomen dat hij Red Bull alsnog zou verlaten. Voor het inferieure Renault nog wel, terwijl hij zo graag kampioenschappen wilde winnen. Waarom?

In zijn korte verklaring na de officiële bekendmaking van zijn komst naar het Franse team zei hij simpelweg toe zijn aan een nieuwe uitdaging, een nieuwe omgeving. Daar blijft hij star bij, terwijl hij zijn vastgebeitelde glimlach probeert te vervangen door een serieuze grimas.

Had het met de keuze van Red Bull voor de raadselachtige Honda-motoren te maken? Nee hoor. En met Verstappen dan, zoals zijn teambaas Christian Horner giste? Nee, hij was niet bang dat het team om de Nederlander zou draaien, echt niet – ze kregen altijd eerlijke kansen. Had hij iedereen volledig op het verkeerde been gezet, waardoor het team zo geschokt reageerde? Vond hij ook niet. Wat overbleef: hij merkte aan zichzelf dat hij zelfs in de goede tijden dit seizoen – hij won al twee keer – frustraties had. Er knaagde iets. Maar van onenigheid, vetes, kwaad bloed geen sprake.

Vorig jaar reisden tienduizenden fans naar Spa voor vooral Verstappen: Spa komt voor Max, en niet voor Stoffel

Niet de beste omgeving

Hoe geloofwaardig dat is? Niet echt, vooral gezien het team waar Ricciardo heen gaat. „Natuurlijk hebben we allemaal weleens momenten van frustratie in onze carrières”, zou Verstappen, eveneens verrast door de keuze van Ricciardo, later zeggen. „Maar als het gaat om een verandering van omgeving, dan weet ik niet zo zeker of dit de beste omgeving is om heen te gaan.”

Dit hoofdstuk kon donderdag nog niet worden afgesloten. Op de valreep kwam er nog een nieuwe wending bij. Alonso verkondigde tegenover de camera’s van het Britse Sky Sports dat hij door Red Bull was gevraagd Ricciardo te vervangen. Dat terwijl teambaas Horner die mogelijkheid nog zo resoluut af had gewezen omdat Alonso overal voor commotie zou zorgen. Niets van waar, reageerde Red Bull vrij vlot.

Gered team

Tussen de stoelendans van coureurs door zou je bijna vergeten dat er ook in de zomer nog een team werd gered van de ondergang. Sahara Force India vroeg voor de race in Hongarije uitstel van betaling aan, de toekomst van het team en de vierhonderd medewerkers stond op het spel. Redder in nood: een consortium onder leiding van de Canadese modemiljardair Lawrence Stroll, vader van (nu nog) Williams-coureur Lance Stroll. Op Spa-Francorchamps stond er opeens een merkloos teamvertrek in de paddock, wel nog in het vertrouwde roze-wit. Aan het eind van de dag bleek dat het team vanaf dit weekend door zal gaan als Racing Point Force India. Voorlopig nog met dezelfde coureurs, Esteban Ocon en Sergio Perez, maar de vraag blijft hoelang.

Het gaat in Spa nog even niet over Verstappen, over de Oranje-gekte, over de regen die misschien dit weekend gaat vallen. Daarvoor was de zomer te enerverend. Voorlopig is er nog genoeg om over te praten.