Hr-ketels nog altijd het populairst, groei alternatieven vlakt af

Traditionele gasgestookte hr-ketels blijven onverminderd populair. De verkoop nam vorig jaar toe met 3 procent tot 425.000 stuks, ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de Gasmonitor van milieuorganisatie Natuur & Milieu in samenwerking met netbeheerders Alliander en Stedin. Intussen is de opmars van de warmtepomp afgeremd.

Hoewel er aanzienlijk minder groei zit in de verkopen van hr-ketels blijft het aandeel in de totale verwarmingsmarkt aanzienlijk. Er zijn er vorig jaar vijf keer meer van verkocht dan van het populairste alternatief, de warmtepomp. Bovendien is de groei van de verkoop van warmtepompen eveneens afgenomen van 30,6 naar 12,9 procent.

Natuur & Milieu noemt de voortdurende groei van hr-ketels opvallend, omdat in het kader van de klimaatdoelstellingen Nederlandse woningen op termijn gasvrij moeten worden. Sinds 1 juli van dit jaar is het niet meer verplicht om nieuwe woningen van een gasaansluiting te voorzien. In 2050 moet Nederland helemaal gasvrij zijn.

Koken op gas is volgens het rapport wel op zijn retour. De verkopen van inbouwgasplaten loopt terug terwijl de elektrische kooktoestellen aan populariteit winnen.

Nieuwbouw

De stijging van hr-ketels komt volgens de Gasmonitor door de onverminderde populariteit in de nieuwbouw. De verkoop voor de bestaande bouw nam af, terwijl de installatie in nieuwbouwwoningen juist groeide. In 2014 kreeg 51 procent van de nieuwe huizen een hr-ketel, in 2016 75 procent, aldus de onderzoekers.

Mogelijk is de stijgende hr-ketelverkoop te verklaren door de aantrekkende economie. In de afgelopen jaren is een aantal bouwprojecten die vanwege de crisis waren stilgelegd alsnog op gang gekomen. Daarin was in veel gevallen al een hr-ketel ingepland.

In het onderzoek is niet gekeken naar de ontwikkeling van warmtenetten noch verwarming met duurzaam gas.