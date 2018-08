Grote illegale schildpaddenkwekerij opgerold op Mallorca

De Spaanse politie heeft op het eiland Mallorca een grote illegale schildpaddenkwekerij met meerdere uiterst zeldzame soorten opgerold. In totaal werden zo’n 1.100 dieren gered, met exemplaren die voor 10.000 euro per stuk konden worden verkocht op de zwarte markt. Zover bekend gaat het om de grootste illegale kwekerij in Europa ooit, meldt Europol.

Bij elkaar werden veertien van de vijftig meest bedreigde schildpaddensoorten ter wereld aangetroffen. Het gaat om dieren niet alleen uit Europa - zoals de zwarte schildpad - maar ook uit Zuidoost-Azië, Canada, Mexico en de VS. Daarnaast werden 750 eieren gevonden. Dat aantal zal waarschijnlijk nog toenemen, omdat meer dan tweehonderd vrouwtjes op het punt staan om eieren te leggen. De totale waarde van de schildpadden en eieren wordt geschat op zo’n 600.000 euro.

‘Industriële kweek’

Autoriteiten kwamen de handel op het spoor in februari 2017, toen op het vliegveld van Mallorca een illegale lading schildpadden werd onderschept. Na onderzoek kwam de politie uit op de locatie waar “industrieel gekweekt” werd. De eigenaren haalden de bedreigde soorten eerst uit de natuur, en falsificeerden vervolgens documenten waarop stond dat de schildpadden al uit de kwekerij kwamen. Daarna konden de dieren voor illegale kweek worden gebruikt, en het nageslacht worden verkocht aan handelaren.

Een dierenwinkel in Barcelona hielp mee in de illegale handel. In totaal zijn zes mensen aangehouden op Mallorca en in Barcelona. Ze worden onder meer verdacht van het smokkelen van bedreigde soorten en witwassen. “Deze dieren zullen niet meer lijden”, schrijft Europol in een reactie.

These turtles will no longer suffer. We helped @guardiacivil free +1100 reptiles kept confined for breeding purposes, some at high risk of extinction, and rescue 750 eggs. The perpetrators are now behind bars!

More: https://t.co/giwKIn8c2X #wildlifecrime #environmentalcrime pic.twitter.com/HsuKtgot3z — Europol (@Europol) August 23, 2018

Bedreigde soorten zoals de sterschildpad

“In Nederland zien we vooral illegale leveringen binnenkomen via de luchthaven, maar niet echt dat er zo’n groot aantal bij een kwekerij aangetroffen wordt”, zegt Gerard van der Wijk van Stichting Schildpaddenopvang Nederland. “En als ik kijk naar de beelden, gaat het om zwaar bedreigde soorten zoals de sterschildpad.”

Volgens Van der Wijk is het niet lastig om de dieren te kweken, zolang ze een goeie omgeving hebben. Problematisch is vooral dat bepaalde kwetsbare dieren zoals de sterschildpad soms maar een keer in de tien jaar eieren leggen. “En ze komen inmiddels in de natuur heel weinig voor, dus als je ze weghaalt voor de illegale kweek, verdwijnen ze straks helemaal”, zegt Van der Wijk. Voor een sterschildpad betaal je volgens hem al snel een paar duizend euro. Een koppel dat zich voort kan planten, is zo 10.000 tot 20.000 euro waard.

Bekijk de beelden die Europol naar buiten heeft gebracht: