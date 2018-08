Glennis Grace haalt halve finales America’s Got Talent

Het avontuur van Glennis Grace in America’s Got Talent gaat voorlopig door. De zangeres kreeg woensdagavond (plaatselijke tijd) te horen dat ze door mag naar de halve finales van de Amerikaanse talentenjacht.

Grace bracht dinsdagavond in de kwartfinales het nummer ‘Never Enough’ uit de film The Greatest Showman ten gehore. Jurylid Simon Cowell noemde haar optreden “briljant”. De 40-jarige Amsterdamse moest nog een dag wachten tot het tv-publiek zijn stem had uitgebracht op de twaalf kandidaten. Uiteindelijk bleek ze bij de vijf acts met de meeste stemmen te zitten.

Het optreden van Grace dinsdagavond:

In september zijn de halve finales van de talentenshow, die sinds 2006 loopt en inmiddels in zijn dertiende seizoen zit. Grace moet optreden op 4 of 11 september, afhankelijk van de halve finale waarin ze wordt ingedeeld. Dat hoort ze na de laatste kwartfinaleshow, volgende week.

Vijf concurrenten van Grace vielen na de show van dinsdag af. Voor onder meer trapeze-act Duo Transcend, komisch duo Yumbo Dump en kattenspektakel The Savitsky Cats was het einde verhaal. Naast Grace gingen vier andere zang-acts, een dansgroep en een komiek wel door. Zij voegen zich bij zeven kandidaten die vorige week al de halve finales bereikten.