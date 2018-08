Geen Froome of Dumoulin, wel veel toppers in Vuelta

Misschien had Bauke Mollema een week na de Tour de France beter niet zo’n sterke Clasica San Sebastián kunnen rijden, met een tweede plaats als resultaat. Nu schuift ploegleider Jaroslav Popovitsj van Trek-Segafredo zijn Nederlandse kopman maar wat graag naar voren voor een nieuwe topprestatie, in de 73ste editie van de Ronde van Spanje die zaterdag start in Málaga. „Wij geloven vast dat hij bij de eerste vijf kan eindigen.”

Probleem voor Popovitsj: Mollema ziet er zelf niets in om drie weken lang dagelijks de druk van de ploeg te dragen in de jacht op een topklassering. De 31-jarige Nederlander, die in de afgelopen Tour na een val op de kasseien als 26ste eindigde, heeft zijn sporen verdiend in de Vuelta. In 2011 droeg hij de rode leiderstrui en eindigde hij als vierde, twee jaar later won hij een rit. Ritwinst is ook nu zijn ambitie, twitterde Mollema in reactie op de verwachtingen van Popovitsj. „En nee, GC (algemeen klassement) is niet mijn doel voor de Vuelta.”

Negen aankomsten bergop

De derde grote wielerronde van het jaar doet het zonder de beste klassementsrenners van deze generatie. De winnaars van Giro (Chris Froome) en Tour (Geraint Thomas) ontbreken, net als de nummer twee van beide rondes, Tom Dumoulin. Het parcours van de Vuelta belooft spektakel, met 46 gecategoriseerde bergen en negen aankomsten bergop. Een ideaal decor om eerdere tegenvallers dit seizoen goed te maken. Maar welke toprenners hebben nog honger?

Wilco Kelderman popelt om alle trainingsarbeid van dit seizoen eindelijk om te zetten in resultaat. Vorig jaar had de kopman van Sunweb in de Vuelta lang uitzicht op het podium, om als vierde te eindigen. Dit seizoen brak hij tot twee keer toe zijn rechtersleutelbeen, waardoor hij de Tour miste. Een ‘kort’ klassement in de Vuelta zou de pijn verzachten. Van de Nederlandse klassementstoppers doet ook Steven Kruijswijk mee. Maar de nummer vijf van de Tour mikt net als Mollema op dagsucces.

Vier oud-winnaars komen zaterdag aan de start voor een proloog van acht kilometer. Nairo Quintana (2016) en Alejandro Valverde (2009) delen het kopmanschap bij Movistar. Vincenzo Nibali, eindwinnaar in 2010, start met rugnummer 1 maar vreest nog niet volledig hersteld te zijn van zijn val in de Tour. Fabio Aru (2015) keert terug na lange afwezigheid. Andere klassementstoppers die starten: Richie Porte (die komend jaar overstapt van BMC naar Trek), Rigoberto Uran, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez, de broers Simon en Adam Yates. En anders is er altijd nog drievoudig wereldkampioen Peter Sagan.