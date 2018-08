Eva Koreman nieuwe presentator 3voor12 Radio op 3FM

Eva Koreman is de nieuwe DJ van 3voor12 Radio, het avondprogramma van de VPRO op 3FM. Koreman had sinds september vorig jaar een programma rond lunchtijd op die zender. De presentator begint op 3 september bij het programma en volgt daarmee Roosmarijn Reijmer op.

3voor12 Radio, dat vooral draait om nieuwe, alternatieve popmuziek, werd de afgelopen maanden gepresenteerd door Michiel Veenstra en Wijnand Speelman, sinds Reijmer in december vorig jaar naar concertorganisator Friendly Fire vertrok. Het programma is van maandag tot en met donderdag van 21.00 uur tot middernacht te horen.

Lees ook het interview met Roosmarijn Reijmer: ‘Zit ik hier omdat ik een vrouw ben?’

Vorig jaar werd de komst van Koreman naar de middag van 3FM gezien als belangrijke stap voor vrouwen op de zender. Samen met Angelique Houtveen werd ze op de relatief goed beluisterde middaguren geplaatst - een mannenbolwerk. Dat was niet lang nadat Reijmer in deze krant een kritisch interview had gegeven over het gebrek aan vrouwen op dat soort posities op de radio.

Eva Koreman onlangs in gesprek met zangeres Lily Allen:



Lees ook: In 2017 kreeg Koreman een programma bij 3FM in de middag

Ook Annemieke Schollaardt kreeg daarna een prominente plek op Radio 2, waarmee in één klap drie vrouwen op belangrijke uren op de publieke radio te horen waren. Maar Schollaardt werd de dupe van een schuifspel van de NPO rond de van omroep switchende Rob Stenders, en werd uiteindelijk naar het weekend geschoven. Nu ook Koreman uit de middag vertrekt en nog niet duidelijk is wie haar daar zal opvolgen, is de vraag hoeveel van de goede voornemens van de NPO om meer vrouwen overdag op de radio te krijgen overblijft.

Het snelle wisselen van DJ’s past inmiddels bij het grillige 3FM, waar de luistercijfers in vrije val zijn gekomen sinds het vertrek van een aantal toonaangevende DJ’s, zoals Coen Swijnenberg en Sander Lantinga (beiden naar Radio 538), Gerard Ekdom (Radio 2, later Radio 10) en Giel Beelen (Veronica). Volgens de meest actuele luistercijfers heeft 3FM een marktaandeel van 3 procent. Dat is weliswaar ietsje meer dan een maand eerder (2,9%), maar de zender komt van een marktaandeel van ruim 10 procent in 2013, toen 3FM nog de derde zender van het land was.

Inmiddels is 3FM qua marktaandeel afgezakt naar een tiende plaats. Sinds 1 juli is er wel een nieuwe zendermanager aangetrokken, die de zender uit het slop moet halen: Sharid Alles, voormalig programmaleider bij FunX, volgde waarnemend zendermanager Diederik van Zessen op.