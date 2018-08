Dijkhoff: kinderdagverblijf moet niet-ingeënt kind kunnen weigeren

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil dat het voor kinderdagverblijven mogelijk wordt om kinderen die niet ingeënt zijn te weigeren. Ook moeten kinderdagverblijven ouders kunnen vragen of hun kind is ingeënt en zouden andere ouders mogen weten of er niet-ingeënte kinderen op de opvang zitten.

“Vaccinatie is een kwestie van onze kinderen beschermen en het is een kwestie van elkaars kinderen beschermen.” Dat schrijft hij donderdag in een bericht op de site van de VVD en op zijn Facebookpagina.

D66 gaat een wetsvoorstel indienen waardoor kinderopvangorganisaties niet-gevaccineerde kinderen kunnen weigeren, bevestigt Kamerlid Rens Raemakers na een bericht van RTL Nieuws. Een Kamermeerderheid van VVD, D66, CDA en SP zou achter het voorstel staan.

Vaccinatiegraad daalt

Het aantal kinderen dat in Nederland ingeënt wordt via het Rijksvaccinatieprogramma daalt de laatste jaren, bleek in juni uit cijfers van het RIVM. Vorig jaar was 90,2 procent van de 2-jarigen gevaccineerd tegen alle ziekten die de overheid in Nederland vrijwel heeft uitgebannen, zoals mazelen, polio, tetanus en kinkhoest. In 2016 was dat nog 91,2 procent.

Tegen het zeer besmettelijke mazelen moet volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 95 procent van de peuters in een regio gevaccineerd om ‘groepsimmuniteit’ te garanderen. Nederland kwam vier jaar geleden voor het eerst onder die grens. Deze week maakte de WHO bekend dat het aantal besmettingen met mazelen in Europa dit jaar sterk is toegenomen. De WHO roept Europese landen daarom op om actie te ondernemen.

Tijd voor overheidsmaatregelen

Volgens Dijkhoff is het nu “zover gekomen” dat de politiek moet nadenken over overheidsmaatregelen, al vindt hij dat “eigenlijk te bizar voor woorden”. “De dekkingsgraad is onder het veilige niveau. Het aantal weigeraars stijgt. Het aantal gevallen van zieke mensen stijgt. Het aantal doden stijgt.”

“Ik snap dan ook heel goed dat ouders willen weten of er niet-ingeënte kinderen op de opvang zitten. Dat een kinderopvang wil weten of kinderen ingeënt zijn. Dat een kinderopvang tegen ouders wil kunnen zeggen ‘uw kind is welkom als u het vaccin niet weigert’. Dat moeten we wat mij betreft dan ook mogelijk maken, want dat mogen ze nu niet.”

Lees ook dit stuk over de daling van de vaccinatiegraad. Zorg bij kinderartsen groeit

Steeds meer kinderartsen maken zich zorgen en sommige willen dat vaccinatie verplicht wordt gesteld. Zo ver wil Dijkhoff nog niet gaan, wel noemt hij het “zeker het onderzoeken waard” om te kijken of vaccinaties verplicht kunnen worden gesteld “als voorwaarde voor toegang tot kinderopvang of naschoolse opvang.”

Bovendien zegt hij te overwegen te “gaan pleiten voor een vaccinatieplicht” als de vaccinatiegraad niet weer boven de 95 procent komt.

‘Uiteindelijk is niet alles een mening’

Naast bevindelijk gereformeerden die al jaren inentingen voor hun kinderen weigeren, is in Nederland een groeiende groep ouders die twijfelt over vaccinatie. Over deze ‘anti-vaxxers’ zei een kinderarts eerder in NRC dat ze niet met redelijke argumenten te overtuigen zijn. Ze baseren zich onder meer op verhalen op sociale media die geen wetenschappelijke onderbouwing hebben.

Dijkhoff uit in zijn stuk flinke kritiek op deze anti-vaxxers en hun “pseudo-interessant gemaakte bullshit”. Hij zegt geen respect te hebben voor hun opvattingen. “Dat je kritisch bent is top, dat je veel vragen stelt voor je iets in de bloedbaan van je kind laat inbrengen, prima. Maar uiteindelijk is niet alles een mening, er zijn gewoon feiten. De wetenschap zit er vol mee.”

De VVD’er wil de voorlichting daarom verbeteren en dat consultatiebureaus en artsen strenger optreden tegen weigerende ouders. Ze zouden het hen “ook niet makkelijk moeten maken [...], maar wijzen op de risico’s die hun kinderen lopen. En alle andere kinderen ook.”

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is in Nederland niet verplicht. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) liet eind juni in antwoord op Kamervragen zelfs tegen een milde vaccinatieplicht te zijn, voor alleen kinderen die naar kinderdagverblijven gaan. Hij zei toen na de zomer een plan te presenteren om de dalende vaccinatiegraad te verbeteren.

Wel steunde Blokhuis deze week op Twitter (kinder)artsen die zich uitspreken voor het vaccinatieprogramma.