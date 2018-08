Dader aanval Lingewaard liet afscheidsbrief achter

De man die dinsdagnacht inreed op het gemeentehuis van Lingewaard en zelf om het leven kwam, liet een afscheidsbrief achter. Dat heeft de politie donderdagmiddag bekendgemaakt. De man, 59 jaar oud en een bekende van de politie, had geen vaste woonplaats. Over de inhoud van de brief doet de politie geen mededelingen.

Meer wanhoopsdaden

Dat de 59-jarige man de bestuurder van de auto was, circuleerde woensdag al in regionale media. De naam die zij noemen is Hans van M., vrachtwagenchauffeur van beroep. Bekenden van de man schetsen tegenover die media een beeld van een „verward persoon” die suïcidaal was. Hij zou vaker „wanhoopsdaden” hebben verricht, primair gericht op het beschadigen van zichzelf. Hij zou weleens in een inrichting hebben gezeten. Eerder kwam al vast te staan dat de man bekend was bij een of meerdere zorginstellingen.

Dinsdag rond middernacht kreeg de politie een melding over Van M. „vanuit het zorgkader”: hij zou een gevaar voor zichzelf of anderen vormen. „Uit de melding bleek niet waarop de dreiging was gericht”, meldt de politie. Een acute zoektocht leverde niets op, en diezelfde nacht reed de man het raadhuis binnen met in zijn auto meerdere gasflessen. Van eerdere „concrete dreigingen” aan het adres van de gemeente die met het voorval te maken kunnen hebben, is volgens de politie geen sprake.

Meerdere inwoners meldden de politie kort na het incident dat ze een auto met grote snelheid zagen wegrijden. De voorlopige aanname van de politie is echter dat de dader alleen handelde. Maar het onderzoek, zo meldt de politie, is „in volle gang”.

Veel rookschade

De brand die bij het rammen van het raadhuis ontstond, had de brandweer binnen een uur onder controle. Maar de schade is fors. Het gemeentehuis van Lingewaard is naar verwachting een half jaar niet te gebruiken. De publiekshal van het raadhuis en de ruimtes achter de balies zijn „verwoest”, meldt de gemeente. Rook en roet hebben ruimtes en apparatuur beschadigd in geheel het pand. Medewerkers die het pand van binnenin hebben gezien, zijn „bijzonder geschrokken van wat ze hebben aangetroffen”, aldus gemeentewoordvoerder Pieter-Jan de Jong donderdag.

Ook thuis werken is maar beperkt mogelijk voor de enkele honderden medewerkers van de gemeente: de centrale computerserver is beschadigd geraakt toen de auto’s het raadhuis binnenreed. Voorzover dat te overzien is, zijn er geen digitale bestanden verloren gegaan, zegt woordvoerder De Jong. De gemeente neemt zo snel mogelijk zijn intrek in noodgebouwen en „tijdelijke units”. Paspoorten en rijbewijzen kunnen burgers aanvragen in een pand vlakbij het gemeentehuis.