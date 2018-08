Bruyneel moet Amerikaanse overheid miljoen terugbetalen

Johan Bruyneel, oud-ploegleider van wielrenner Lance Armstrong, moet de Amerikaanse overheid 1,2 miljoen dollar (ruim 1 miljoen euro) terugbetalen. Volgens een federale rechter heeft Bruyneel zich onrechtmatig verrijkt met belastinggeld omdat zijn ploeg doping gebruikte terwijl het werd gesponsord door het overheidsbedrijf US Postal. Dat meldt de Amerikaanse krant USA Today donderdag.

US Postal Service sponsorde de ploeg tussen 2000 en 2004 met 32,3 miljoen dollar en financierde hiermee 60 procent van de kosten. Volgens de rechter komt het bedrag dat Bruyneel moet terugbetalen overeen met 60 procent van zijn salaris en bonussen die hij verdiende als ploegleider.

Rechtszaak

De uitspraak is onderdeel van de rechtszaak die Floyd Landis, oud-ploeggenoot van Armstrong, in 2010 aanspande tegen de wielrenner en de oud-ploegleider in verband met het dopinggebruik. Nadat Armstrong het gebruik van doping had toegegeven, heeft de overheid zich in 2013 bij de rechtszaak van Landis aangesloten. US Postal zou de ploeg nooit hebben gesponsord als ze op de hoogte waren geweest van het dopinggebruik.

De advocaat van Landis zei tegen USA Today “zeer tevreden” te zijn omdat de uitspraak een duidelijk signaal afgeeft aan sporters en teamleiders. “Doping en misleiding kunnen je tijdelijk een voorsprong geven, maar vroeg of laat haalt gerechtigheid je in.”

In april schikte Armstrong de zaak met de overheid voor een bedrag van zeven miljoen dollar (ruim 6 mijoen euro). De wielrenner werd levenslang geschorst door de internationale wielerunie UCI en moest zijn zeven tourzeges inleveren.