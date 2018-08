Britse regering gaat burgers en bedrijven voorbereiden op harde Brexit

De Britse regering gaat adviezen geven aan burgers en bedrijven over wat ze moeten doen als Groot-Brittannië geen akkoord kan sluiten met de Europese Unie over de Brexit. Volgens de BBC wordt deze donderdag het eerste advies gepubliceerd.

Minister Dominic Raab van Financiën laat aan de BBC weten dat hij misverstanden en angstbeelden over een harde Brexit uit de wereld helpen:

“We willen laten zien dat er niet veel waar is van al die spookverhalen. Ik kijk ernaar uit meer duidelijkheid te scheppen.”

Een woordvoerder van de regering stelt dat het weliswaar nog altijd de bedoeling is een akkoord te sluiten met de EU, maar dat de regering overal op voorbereid moet zijn.

Groot-Brittannië zal de EU in maart 2019 moeten verlaten, maar er zijn nog steeds geen allesomvattende afspraken gemaakt over het definitieve vertrek en de toekomstige handelsrelatie.

Labour zegt tegen de BBC dat een ‘no-deal’-scenario “catastrofaal” zou zijn en een “complete mislukking voor de regering.”

‘Project Fear’

Als er geen Brexit-overeenkomst kan worden gesloten dan wordt onder andere gevreesd voor tekorten aan medicijnen, lange wachttijden bij de grens, problemen voor de politie bij de bestrijding van de criminaliteit en boeren die failliet gaan.

Maar voorstanders van de Brexit noemen die ‘Project Fear’ en zeggen dat er weinig problemen zullen ontstaan omdat er teruggevallen kan worden op de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO.

De BBC verwacht dat minister Raab bij de presentatie van de adviezen zal zeggen dat een deal wel in zicht is, maar dat de regering verplicht is zich op alle opties voor te bereiden. Het is de bedoeling van de technische adviezen om de gevolgen van het eventuele uitblijven van een overeenkomst zo klein mogelijk te houden.