Bootmigranten mogen niet van boord op Sicilië

Opnieuw zorgt een Italiaans schip vol migranten in een Italiaanse haven voor felle debatten over wat er met hen moet gebeuren. De oppositie verwijt minister van Binnenlandse Zaken Salvini (Lega) dat hij de migranten in gijzeling houdt omdat ze niet van boord mogen. Kamervoorzitter Fico, van de regerende Vijfsterrenbeweging, twittert dat Italië de mensenrechten niet mag laten vallen. En justitie is een onderzoek ‘tegen onbekenden’ begonnen wegens gijzeling.

Een schip van de kustwacht, de Diciotti, had ongeveer een week geleden ongeveer 200 bootmigranten opgepikt. In het weekeinde zijn 23 van hen van boord gegaan op het eilandje Lampedusa, halverwege tussen Libië en Sicilië, omdat ze medische zorg nodig hadden. Dinsdag meerde de Diciotti aan in de Siciliaanse havenstad Catania. Aanvankelijk mocht niemand van boord, maar na veel discussie zijn woensdag 29 minderjarigen van tussen de 14 en 16 jaar aan land gegaan. Rome wil de resterende 177 pas ontschepen als met andere EU-landen afspraken zijn gemaakt over de verdeling van deze migranten.

Voet bij stuk

Salvini houdt voet bij stuk, ook na het bericht van het justitiële onderzoek. Op Facebook: „Ik ben hier, ik ben geen onbekende. Ik ben minister van Binnenlandse Zaken van dit land met het precieze mandaat de grenzen van dit land te verdedigen. Als het blokkeren van een, twee, drie, vier of vijf schepen beschuldigingen en processen met zich meebrengt, ik sta ervoor.”

Premier Conte verweet andere EU-landen dat ze de bootmigranten als een Italiaans probleem blijven zien. „Italië laat opnieuw zijn humanitaire gezicht zien, maar de prijs daarvoor kan niet zijn dat we aan ons lot worden overgelaten.”