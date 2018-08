Bam ziet winst stijgen ondanks zeesluisfiasco

Ondanks de tegenslagen in het bouwproject van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden, heeft bouwbedrijf Bam het voorbije half jaar de winst zien stijgen. De nettowinst in het eerste half jaar van 2018 was 44,3 miljoen euro, 13 miljoen euro meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldde het concern donderdag.

Begin vorige maand kondigden Bam en VolkerWessels, het bedrijf waarmee het samenwerkt bij de aanleg van de sluis, een nieuwe kostenoverschrijding van ruim 60 miljoen euro aan. Dat betekende dus een strop van 30 miljoen voor Bam.

Dat het bedrijf desondanks goede cijfers liet noteren in het eerste half jaar, komt volgens directeur Rob van Wingerden door “claimafwikkelingen”. Een aantal afdelingen van Bam kon de voorbije maanden achterstallige rekeningen voor geleverd meerwerk innen, licht een woordvoerder van het bedrijf toe.

Ook de omzet van Bam ging omhoog, met 125 miljoen euro naar een totaalbedrag van ruim 3,2 miljard euro. Net als drie maanden geleden verwacht het bedrijf dat winst aan het einde van het jaar uiteindelijk 2 procent van de omzet zal bedragen. In 2017 was dat nog 0,4 procent.

200 miljoen extra

De extra kosten die Bam en VolkerWessels vorige maand aankondigden, waren niet de eerste tegenvaller in het zeesluisproject. Eind vorig jaar maakten de bouwbedrijven, verenigd in het consortium OpenIJ, al bekend dat ze de begroting met 138 miljoen euro gaan overschrijden. Bij elkaar gaat het dus om 200 miljoen extra, terwijl OpenIJ aanvankelijk nog zei de sluis voor 350 miljoen te kunnen bouwen.

Waarschijnlijk gaat de sluis pas in januari 2022 open, 27 maanden later dan gepland. De vertraging komt door een ontwerpfout in de constructie van de sluisdeuren. De kassen, waar de deuren inrollen, zouden waarschijnlijk scheuren bij het afzinken. Het ontwerp is inmiddels aangepast.