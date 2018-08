App geblokkeerd in groot privacyonderzoek Facebook

Facebook heeft donderdag de app myPersonality geblokkeerd omdat het bedrijf vertrouwelijke gegevens van klanten heeft gedeeld met bedrijven en onderzoekers zonder die informatie goed te beveiligen. Ook werkte myPersonality niet mee aan het onderzoek van het sociale netwerk, meldt Facebook op zijn blog. Het is de tweede keer dat de onderneming een app geblokkeerd heeft sinds het schandaal rond Cambridge Analytica, eerder dit jaar.

Het Amerikaanse sociale netwerk opende in maart van dit jaar een grootschalig onderzoek naar apps die mogelijk de privacy van gebruikers geschonden heeft. Sindsdien zijn ruim vierhonderd applicaties geschorst, meldt Facebook in een verklaring. MyPersonality is vooralsnog als enige daadwerkelijk geblokkeerd.

Lees meer over de kritiek op het privacybeleid van Facebook: Deze crisis kan Facebook verwoesten

De app werd ontwikkeld door David Stillwell, die als datawetenschapper voor de universiteit van Cambridge werkt - een instelling die overigens niets met Cambridge Analytica te maken heeft. De applicatie stelde gebruikers in staat persoonlijkheidstests te doen. Informatie uit die tests is volgens Facebook bij onderzoekers beland zonder dat daar de juiste privacywaarborgen waren ingesteld.

De app zou met name actief geweest zijn voor 2012. De vier miljoen gebruikers wier gegevens mogelijk in verkeerde handen gekomen zijn worden volgens Facebook op de hoogte gebracht.