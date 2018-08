Na een jaar stilte brengt IS ‘boodschap’ van zijn leider in omloop

Voor het eerst in bijna een jaar lijkt Abu Bakr al-Baghdadi, de geheimzinnige leider van Islamitische Staat, zich tot zijn volgelingen te hebben gericht met een audio-boodschap. In de opname riep de man die de IS-leider zou zijn, de aanhang op de strijd voor het door IS begeerde kalifaat voort te zetten. Dit ondanks het feit dat de beweging vrijwel geheel uit alle gebieden die ze controleerde is verdreven. Of het echt om Al Baghdadi’s stem gaat viel niet met zekerheid vast te stellen.

„O, soldaten van het kalifaat", hield de stem zijn aanhangers in met name Syrië voor, „vertrouw op Gods belofte en Zijn overwinning”. Hij drukte hen op het hart zich niet te laten ontmoedigen door de val van een stad of plaats door toedoen van een mogendheid „die superioriteit in de lucht, intercontinentale raketten of slimme bommen had.”

Ook prees hij de daders van recente aanslagen in Canada en Europa als „aanvallende leeuwen” en riep op meer aanslagen uit te voeren met bommen, messen of auto’s. Kritiek daarentegen had hij op strijders in het zuiden van Syrië, die zich onlangs overgaven aan het bewind van president Assad.

Offerfeest

De aanleiding voor al-Baghdadi’s 55 minuten durende boodschap was zijn achterban een goed Offerfeest te wensen. De opname, naar buiten gebracht door de mediatak van IS, was niet gedateerd maar verwees naar gebeurtenissen van de afgelopen weken. Al eerder heeft IS de afgelopen jaren zulke boodschappen in omloop gebracht, die ook door experts later aan Al-Baghdadi werden toegeschreven.

Al Baghdadi leidt al jaren een opgejaagd bestaan. Sinds een overwinningstoespraak in 2014 in een moskee in Mosul, kort nadat IS die stad onder de voet had gelopen, is hij nooit meer in de openbaarheid opgetreden. De VS hebben een prijs van 25 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die tot zijn aanhouding leidt.

Naar wordt aangenomen houdt Al-Baghdadi zich schuil in het ruige grensgebied tussen Syrië en Irak. De Russen meldden in 2017 dat ze Al-Baghdadi hadden gedood bij een bombardement. Dit werd later tegengesproken door Amerikaanse functionarissen.