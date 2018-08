45-jarige man uit Maasdriel verdacht van ontucht

Een 45-jarige man uit de gemeente Maasdriel zit vast voor ontucht met minderjarigen. Ook wordt hij verdacht van bezit en vervaardiging van kinderpornografie. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie donderdag.

Tot nu toe zijn vijf slachtoffers bekend. Het is onbekend hoe oud zij zijn en wat er precies is voorgevallen. Ook is niet duidelijk hoe de verdachte de slachtoffers kende. De man werd op 26 juli al aangehouden en op 9 augustus verlengde de rechtbank in Arnhem zijn voorarrest met negentig dagen. De politie deed na de aanhouding een huiszoeking in zijn woning en nam daarbij gegevensdragers in beslag. De afdeling Zeden doet onderzoek. Verder wil het OM geen mededelingen doen over de zaak.

Het OM wilde de zaak in eerste instantie nog niet bekendmaken omdat het onderzoek nog loopt en om de privacy van slachtoffers te beschermen. Volgens een woordvoerder kwam de zaak naar buiten na een besloten bijeenkomst op het gemeentehuis van Kerkdriel donderdagavond waarbij mensen werden ingelicht over de zaak. Het OM voelde zich vervolgens gedwongen om te reageren.

Bij de bijeenkomst waren volgens persbureau ANP zo’n dertig ouders, de burgemeester, het OM en de politie aanwezig. Een woordvoerder van de gemeente spreekt van een “heel ernstige zaak”.