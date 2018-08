Zo ziet een ‘visboerderij’ er van binnen uit

Wereldwijd eten we inmiddels meer gekweekte vis dan wilde vis. Ook in Nederland staan verschillende ‘visboerderijen’. Maar hoe viskweek precies in zijn werk gaat is weinig zichtbaar en moeilijk voor te stellen. Fotograaf Debbie Schoone raakte geïntrigeerd en bracht Nederlandse kweekvis in beeld met haar fotoserie How to Farm a Fish. Met het project studeerde ze af aan Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost. De serie is nog tot en met zondag 26 augustus te zien in de Melkweg in Amsterdam, samen met werk van andere net afgestudeerde kunstenaars.