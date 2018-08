‘Wilsverklaring euthanasie in veel gevallen achterhaald’

Een betrekkelijk klein deel van de mensen met een wilsverklaring voor euthanasie actualiseert dat met enige regelmaat. Dat blijkt uit onderzoek van huisarts Matthijs van Wijmen waar Trouw woensdag over bericht. Gevolg kan zijn dat de verklaring verouderd is, waardoor een arts niet tot euthanasie mag overgaan. Van Wijmen raadt mensen aan hun euthanasiewens regelmatig met hun huisarts te bespreken.

Van Wijmen heeft zes jaar lang vierduizend leden van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en duizend leden van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) gevolgd. In die periode bleek respectievelijk slechts 42 en 28 procent van de patiënten de wilsverklaring nog eens besproken te hebben met een arts, schrijft Trouw.

Artsen mogen alleen euthanasie verlenen als zij er zeker van zijn dat die wens onverminderd actueel is. Hoe vaak een patiënt met haar of zijn arts de wilsverklaring moet actualiseren, kan de onderzoeker in de krant niet zeggen. Wel gaat de NVVE een herinnering sturen aan mensen die meer dan vijf jaar geleden een modelverklaring van de vereniging hebben afgenomen. Ook zegt de organisatie in samenspraak met de artsenfederatie KNMG aan een richtlijn te werken.

Uit het onderzoek is niet gebleken dat patiënten hun wensen vaak bijstellen. “Veruit de meesten” lieten de verklaring ongewijzigd als er in hun leven een ingrijpende verandering plaatsvond, zoals na overlijden of ziekte van een partner.