Wie is wie in het Ruslandonderzoek van Mueller?

Veroordeeld

Paul Manafort

Trumps voormalig campagneleider werd dinsdag schuldig bevonden aan onder meer bankfraude en belastingfraude. De veroordelingen hebben niet te maken met Rusland, maar zijn wel het gevolg van Muellers onderzoek. Een proces waarin de Rusland- en Oekraïne connecties van de politiek consultant Manafort tegen het licht gehouden worden volgt nog.

Alex van der Zwaan

Nederlandse advocaat loog tegen de FBI over zijn contacten met Rick Gates (zie onder). Werd in april veroordeeld tot een maand cel en een boete van 20.000 dollar.

Schuld bekend

Michael Cohen

Voormalig fixer van Trump en advocaat van de Trump Organization, bekende dinsdag onder meer schuld aan het overtreden van campagnefinancieringsregels, na uitdrukkelijke opdracht van Trump. Het proces tegen Cohen in New York staat officieel los van het Mueller-onderzoek, maar de FBI viel in april Cohens kantoor binnen na tips van Mueller.

Rick Gates

Zakenpartner van Manafort bekende schuld aan fraude en liegen tegen de FBI. Werkt mee met Mueller.

Michael Flynn

Trumps voormalige Nationale Veiligheidsadviseur heeft schuld bekend aan liegen tegen de FBI. Hij werkt mee met Mueller in ruil voor strafvermindering.

George Papadopoulos

Campagnemedewerker bekende schuld aan liegen tegen de FBI, werkt mee met Mueller in ruil voor strafvermindering.

Aangeklaagd

13

Russische burgers

3

Russische organisaties waaronder de trollenfabriek Internet Research Agency

12

Russische inlichtingenofficieren van de militaire inlichtingendienst GrOe

Konstantin Kilimnik:

Russisch Oekraïense zakenpartner van Manafort

Gehoord

Mueller en zijn team hebben verschillende leden van Trumps entourage, staf, voormalige staf en regering ondervraagd. Dit zijn de belangrijkste.

Jared Kushner

Trumps schoonzoon en adviseur

Stephen Miller

Speciaal adviseur van Trump

Don McGahn

Advocaat van het Witte Huis

Sean Spicer

Voormalig woordvoerder van het Witte Huis

Steve Bannon

Voormalig campagneleider en topstrateeg

Hope Hicks

Voormalig chef communicatie

Reince Priebus

Voormalig stafchef

Carter Page

Voormalig campagneadviseur

Jeff Sessions

Minister van Justitie

Mike Pompeo

Minister van Buitenlandse Zaken

James Comey

Door Trump ontslagen FBI-directeur

Nu nog buiten schot

Voor zover bekend heeft Muellers team nog geen stappen ondernomen tegen een aantal mensen die in het web van Ruslandconnecties een centrale plaats lijken in te nemen.

Don Trump Jr.

Ontmoette in Trump Tower Russen die hem belastende informatie over Clinton in het vooruitzicht stelden.

Roger Stone

Bondgenoot en campagne-adviseur van Trump had contact met Russische hackers die door Mueller zijn aangeklaagd.

Donald J. Trump

En de president zelf natuurlijk.

