Ceviche van artisjokken

Naast deze vegetarische ceviche is er ook een aanlokkelijke artisjokkentaart te vinden in het boek Andina. Ik heb het idee dat artisjokken in Nederland ondergewaardeerd worden, je vindt ze bijvoorbeeld ook zelden op de kaart in restaurants. Maar ze zijn heerlijk en veelzijdig en worden ook vaak gebruikt in bijvoorbeeld de Maghrebijnse keuken.

Breng een pan met gezouten water aan de kook. Blancheer de artisjokharten, pastinaken en wortels 3-4 minuten tot ze net zacht zijn, laat ze goed uitlekken en koel ze af in ijswater of onder de koude kraan. Laat ze nogmaals uitlekken.

Doe de rode uien in een grote kom en voeg de afgekoelde geblancheerde groenten toe.

Maak de dressing door de olijfolie, het limoensap, de pepers en royaal zout en peper te kloppen. Schenk de dressing over de groenten, strooi de basilicumblaadjes erover en schep alles heel voorzichtig om. Serveer de ceviche op een bedje van ijsbergsla.