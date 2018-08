The Big Bang Theory stopt na twaalf seizoenen

De populaire Amerikaanse komedieserie The Big Bang Theory stopt na het komende, twaalfde, seizoen. De laatste aflevering wordt in mei 2019 uitgezonden, maakte producent Warner Bros. woensdag bekend. Het programma is momenteel de populairste komedieserie op de Amerikaanse televisie volgens persbureau AP met gemiddeld vijftien miljoen kijkers per aflevering tijdens het vorige seizoen.

The Big Bang Theory is ook de langstlopende sitcom met meerdere camera’s in de Amerikaanse televisiegeschiedenis, volgens Warner Bros. Na het komende seizoen zijn er 279 afleveringen gemaakt, uitgezonden vanaf 2007. Ter vergelijking: van de sitcom Friends werden van 1994 tot en met 2004 236 afleveringen gemaakt. Cheers eindigde in 1993 na 275 afleveringen. In Nederland zendt Veronica The Big Bang Theory uit.

De serie, bedacht door Chuck Lorre en Bill Prady, werd genomineerd voor 52 Emmy Awards en won er tien, maar nooit voor beste komedieserie. Hoofdrolspeler Jim Parsons won als de sociaal onhandige Sheldon Cooper vier keer de award voor beste acteur in een komedieserie. Ook de spinoff Young Sheldon, over een jongere Sheldon Cooper, wordt goed ontvangen.

Tonnen

In maart 2017 werd de serie nog verlengd met een elfde en twaalfde seizoen, die op 24 september in première gaat. De hoofdrolspelers Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar en Simon Helberg verdienden volgens het nieuwe contract tonnen per aflevering.

De serie begon met twee nerdy natuurkundigen en huisgeenoten Leonard (Johnny Galecki) en Sheldon, die werken op de universiteit van Californië. Daar kwamen hun vrienden, vriendinnen en later vrouwen bij. Verschillende beroemdheden maakten er hun opwachting, zoals de onlangs overleden wetenschapper Stephen Hawking.