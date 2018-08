‘Supercalifragilisticexpialidocious’: Mary Poppins keert terug

Mary Poppins Returns (Rob Marshall, 2018) draait vanaf 20 dec in de Nederlandse bioscoop. Mary Poppins (1964) is te koop op dvd en blu-ray. De soundtrack werd onlangs opnieuw uitgebracht maar is ook nog te koop in een ‘2 disc Special Edition’, met leuk bonusmateriaal. Mary Poppins (1964) is zaterdag 25 aug op SBS 9, 20.30-23.30u.

Rond de kerstdagen vliegt de wereldberoemde nanny Mary Poppins weer onze levens binnen. Op 20 december komt Mary Poppins Returns uit, het vervolg op Disneys klassieke musicalfilm Mary Poppins met Julie Andrews en Dick Van Dyke uit 1964 die vijf Oscars won. De makers benadrukken dat de nieuwe film geen remake is. Het verhaal speelt zich ruim twintig jaar na het origineel af, tijdens de economische crisis van de jaren dertig. De kinderen Jane (Emily Mortimer) en Michael Banks (Ben Whishaw) zijn inmiddels volwassen, maar wonen nog altijd op 17 Cherry Tree Lane. Door de crisis dreigen zij echter het huis te verliezen. Als Michaels vrouw overlijdt, moet hij bovendien voor zijn drie kinderen zorgen. Daarbij kan hij natuurlijk wel wat hulp gebruiken. Dus daalt Mary Poppins aan haar paraplu uit de hemel, voortgeblazen door de oostenwind, om hun sombere levens via magie en verwondering te transformeren.

Actrice Emily Blunt treedt in de voetsporen van Julie Andrews, die een Oscar kreeg voor haar rol als strenge doch rechtvaardige gouvernante. Blunt leerde speciaal voor deze rol dansen, een ervaring die haar „deed zweten als een os”. Ze vertelde in een interview dat Mary Poppins Returns een film vol hoop is: „We leven in een fragiele wereld en mensen hebben een film als deze nu hard nodig”.

Tekenfilmscène uit Mary Poppins (1964) met Julie Andrews en Dick Van Dyke. AP Photo/Disney Home Entertainment)

De bijrollen zijn puik bezet, met Meryl Streep als Mary’s excentrieke nicht Toppy, Colin Firth als bankdirecteur en Dick Van Dyke, schoorsteenveger Bert in de 1964-versie, als de stokoude bankmanager Mr. Dawes Junior. In het vervolg is de rol van Bert vervangen door Jack, iemand die de antieke Londense gaslantaarns aansteekt. Dit nieuwe personage wordt gespeeld door Lin-Manuel Miranda, die doorbrak in de theatermusical Hamilton. Hopelijk speelt hij Jack met een minder vet accent dan Dick Van Dyke. Vorig jaar bood de 92-jarige Van Dyke dan ook zijn verontschuldigingen aan „voor het afgrijselijkste Cockney-accent uit de filmgeschiedenis”.

Mary Poppins Returns put uit de acht boeken die schrijfster P.L. Travers (1899-1996) wijdde aan Mary Poppins, die in de verhalen killer en excentrieker is. Emmy Blunt noemt het boekenpersonage zelfs „niet goed snik” en zegt in haar vertolking dichter bij de boeken te blijven dan Julie Andrews’ charmante, warme vertolking.

Tekenfilmwereld

Een groot deel van Travers’ verhalen werd niet gebruikt in Mary Poppins, een film met een gecompliceerde productiegeschiedenis. Daarover maakte de Disney Studio in 2013 een andere film, Saving Mr. Banks, met Tom Hanks als Walt Disney en Emma Thompson als P.L. Travers. De schrijfster hield lang de boot af als het ging om de verfilming van haar geliefde kinderboeken, ze vond de animatiefilms van Disney te sentimenteel. Wel vond zij Disney een gewiekste zakenman, maar zelf wist zij ook van wanten. Omdat zij naast een gage ook een percentage van de wereldwijde opbrengst bedong, maakte de verfilming uit 1964 haar miljonair.

Pas bij de première zag Travers dat Disney animatie had gebruikt, iets wat zij absoluut niet wilde. Die vermenging van animatie en live-action was indertijd revolutionair; de special effects kregen een Oscar. Zo springen Mary, Bert, Jane en Michael in de tekeningen die Bert op straat maakt, om terecht te komen in een getekende Disneywereld.

Het lied ‘Jolly Holiday’ begeleidt de personages tijdens de animatie. De door de Sherman-broers geschreven liedjes uit Mary Poppins zijn fameus, met meezingklassiekers als ‘A Spoonful of Sugar’, ‘Chim Chim Cher-ee’ (Oscar voor beste lied) en natuurlijk tongbreker ‘Supercalifragilisticexpialidocious’. De plezierige songs zijn niet alleen gedenkwaardig maar zeggen ook iets over het verhaal en de personages. Zo maakt ‘The Life I Lead’ duidelijk dat vader George Banks een gedisciplineerd man van strakke gewoontes is. „I run my home precisely on schedule”. En Mary leert de kinderen dat iets waar je tegenop ziet altijd ook met een beetje plezier gepaard kan gaan: „A spoonful of sugar makes the medicine go down.” ‘Feed the Birds’, Walt Disneys favoriete lied, gaat over altruïsme en compassie tonen met anderen.

Vooruitblikken doe je altijd vanuit de kennis die je al hebt, weet columnist Joyce Roodnat. Dus de nieuwe film van Matteo Garrone moet ze zien – ‘Gomorra’ was immers geweldig.

Moraal

Zo zit Mary Poppins vol leuke levenslessen en typische Disneyboodschapjes die nog steeds actueel zijn. In Disneys Janneman Robinson en Poeh, nog te zien in de bioscoop, leert Janneman minder geobsedeerd te zijn door zijn werk, meer van het leven te genieten en meer tijd door te brengen met zijn vrouw en kinderen. Precies dezelfde boodschap die bankier Mr. Banks 54 jaar geleden meekreeg. Maar Disney was indertijd minder vooruitstrevend dan P.L. Travers. Oorspronkelijk is mevrouw Banks een suffragette, het verhaal speelt zich af in 1910, maar Disney maakte van haar een vrouw die dit feminisme al snel opgeeft. Zij zorgt voor haar man en kinderen, daarbij zichzelf opofferend.

Wie benieuwd is naar de moraal van Mary Poppins Returns moet nog even wachten. Tot het moment daar is, ‘Let’s Go Fly a Kite!’