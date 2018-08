Salvini: alleen minderjarigen van boord kustwachtschip

Alleen de 29 migrantenkinderen mogen van boord van het kustwachtschip Diciotti, dat al twee dagen in een haven van Sicilië ligt. Dat zei de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken woensdagavond in een live video op zijn Facebookpagina. In totaal zijn 177 migranten aan boord.

Niet alle opvarenden mogen aan wal, omdat Italië vindt dat andere landen van de Europese Unie ook migranten moeten opnemen. “Als Europa niet zijn steentje bijdraagt, kunnen de boten wat mij betreft weer terug naar waar ze vandaan kwamen”, zei Salvini.

Ook de Italiaanse premier Giuseppe Conte riep woensdag de EU-landen op om migranten op te nemen in een bericht op Facebook. Hij schrijft te wachten op “een sterk en helder antwoord van de Europese instellingen en een adequate reactie van andere Europese landen”.

Vijf dagen

De migranten werden een week geleden door het kustwachtschip Diciotti van bootjes gehaald in de buurt van het Italiaanse eiland Lampedusa. Dertien werden meteen naar Italië overgebracht omdat ze medische hulp nodig hadden. De overige 177 wilde Italië niet opnemen. Het land wees naar Malta, omdat de migranten eerst door Maltese wateren zouden hebben gevaren. Malta zei echter dat de migranten geen hulp van hen aannamen, omdat ze naar Italië wilden.

Na vijf dagen, afgelopen maandag, zegde de Italiaanse minister van Verkeer Danilo Toninelli uiteindelijk toe dat het schip mocht aanmeren in de haven van de Siciliaanse stad Catania. Maar de opvarenden mochten niet van boord.

Italië stelt zich vijandiger op tegen bootmigranten sinds de populistische Vijfsterrenbeweging en antimigratiepartij Lega Nord in juni in de regering kwamen. Maar de hardvochtige houding van Lega-minister Salvini wekt irritatie bij zijn coalitiepartner. Vijfsterren-lid Roberto Fico, voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden in het Italiaanse parlement, zei woensdag op Twitter dat de migranten van boord moeten kunnen. “Ze kunnen niet langer aan boord worden gehouden.” Hij reageerde verheugd op het nieuws dat Salvini de minderjarigen wil opnemen.