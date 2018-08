Nederlandse man (62) doodgeschoten in Peru

Een Nederlandse man (62) is afgelopen maandag doodgeschoten in Miraflores, een voorstad van de Peruaanse hoofdstad Lima. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens de gemeente Miraflores gaat het waarschijnlijk om een afrekening. De Nederlander zou eerder een straf hebben uitgezeten in de beruchte gevangenis Sarita Colonia, waarvan bekend is dat er enkele Westerse personen vastzitten voor drugssmokkel. Waarvoor hij precies vast heeft gezeten is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet hier geen uitspraken over.

De burgemeester van Miraflores Jorge Munoz zegt via Twitter dat hij een gedegen onderzoek eist.

JorgeMunozAP Jorge Muñoz Ajuste de cuentas a persona de nacionalidad holandesa, que habría purgado condena en penal Sarita Colonia, ocurrió esta noche al interior de edificio en calle Tarata. Exijo investigación profunda de PNP frente a este hecho. 21 augustus 2018 @ 01:30 Volgen

Het slachtoffer zou onder vuur zijn genomen toen hij aankwam bij zijn woning. Twee schutters zouden vanaf een motor op hem hebben geschoten, waarna zij op de vlucht sloegen. De Nederlandse man werd drie keer in zijn nek geraakt. Een tweede persoon raakte gewond bij de aanval. De daders zijn nog voortvluchtig.

Dit bericht wordt aangevuld.