Met zakjes wietolie de wet tarten

In een loods ergens in Leeuwarden handelen twee vrijwilligers de bestellingen van vandaag af. De een noemt de bestelling, de ander haalt uit een van vijf dozen een zilverkleurig sachet en stopt het pakketje met bijsluiter in een envelop.

De sachets bevatten 10 milliliter THC-olie, in de volksmond: wietolie. Dat is een goudkleurig en stroperig goedje, dat volgens gebruikers pijn- en reumaklachten kan verzachten. Kankerpatiënten nemen de olie tegen de misselijkheid die met een chemokuur gepaard gaat.

Het is óók een harddrug die op Lijst I van de Opiumwet staat. Toch wordt hiervandaan wietolie naar zo’n tienduizend mensen gestuurd. Het gaat om 20 liter per week.

„We willen op ludieke wijze het legaliseren van cannabis onder de aandacht brengen”, zegt Rinus Beintema die de stichting Suver Nuver (Best Vreemd) oprichtte. Die aandacht komt er, want deze week moet hij zich bij de politie verantwoorden. „Eindelijk”, zegt hij. „Ik had gedacht dat ze al na drie maanden zouden ingrijpen. Niet na drie jaar.”

In een niet zo ver verleden leidde Beintema als wietteler een ondergronds bestaan. Met de jaren zag hij de verhoudingen binnen zijn wereld verharden. Er kwamen steeds meer bendes die ‘bescherming’ boden tegen 20 procent van de opbrengst, en jarenlange vrienden gingen elkaar plotseling verraden.

Overval

In 2012 gaat het mis, als Beintema en een vriend worden overvallen in hun kwekerij in Drachten. „We gingen er als boeren met hooivorken achteraan. Hadden ze pistolen.” Zijn compagnon wordt neergeschoten en overleeft de overval maar net, Beintema komt met de schrik vrij. „Uit het dossier bleek naar mijn mening dat de politie op de hoogte was van het feit dat er op dit adres iets ging gebeuren. Ze grepen niet in.”

Na de overval stopt Beintema met de wietteelt. Kort daarop benadert een kennis met ernstige reumaklachten hem. Of hij wietolie voor hem wil bereiden. „Hij had er in een Amerikaans tijdschrift over gelezen. Ik was zéér sceptisch, maar al na vijf dagen halveerde hij zijn medicatie. Ik ging het voor meer mensen maken, en in een maand had ik driehonderd klanten.”

Hij besluit met die olie een legaliseringsproject te starten. Voor inspiratie kijkt Beintema naar de VS; in de jaren negentig kwam daar een beweging op gang voor het legaliseren van medicinale cannabis. In een twintigtal staten is het cannabisklimaat inmiddels liberaler dan in Nederland.

Jointjes zul je daarom niet zo snel aantreffen in een van de acht social clubs die de stichting in Nederland heeft en waar geïnteresseerden informatie kunnen inwinnen over THC-olie. De locatie in Leeuwarden lijkt meer een knusse koffiebar, inclusief toog, roze koeken en gratis koffie en thee. Alles om maar geen louche sfeer op te roepen. Beintema: „Ons gemiddelde lid is een vrouw van 58 die ooit tegen haar kinderen zei: ‘Doe geen wiet!’”

Beintema herkent een Poolse vrouw. Hij steekt zijn duim op en vraagt een vrijwilliger of hij „een envelopje voor mevrouw wil klaarleggen”. Een ander komt met paspoort zijn inschrijving afronden; hij verwacht een paar dagen later al een eerste zending, met zalf tegen psoriasis.

Van een winstmotief is geen sprake, zegt Beintema. Suver Nuver is een stichting, waarvan de 10.000 donateurs geld afdragen naar draagkracht. Vaak gaat het om chronisch zieken met weinig inkomsten; zo’n 40 procent doneert één euro per jaar.

Suver Nuver kan de THC-olie zo goedkoop aanbieden doordat het stofje wordt onttrokken uit knipafval van bevriende telers. Zie het als een donatie in natura. Beintema: „De blaadjes komen tot ons via tussenpersonen, ik weet nooit waar ze vandaan komen. Een enorme kwekerij in het noorden van het land bleek aan ons te doneren. Daar kwam ik pas achter nadat-ie was opgerold.”

Er staat dan ook maar één wietplantje buiten. „Van een vriend”, zegt Beintema. Met een frons: „Hij mag ’m wel wat meer aandacht geven.”

Studies naar THC-extracten

Over de medicinale werking van THC-olie doet de voormalige teler géén uitspraken. „Wij gaan ervan uit dat iemand met zijn arts heeft overlegd als hij bij ons bestelt. Er zijn verscheidene studies verricht naar THC-extracten, maar echt clinical trials waren er nog niet.” Dat is dan ook het voornaamste doel van Suver Nuver: steeds meer leden krijgen en druk uitoefenen op de politiek om wetenschappelijk onderzoek af te dwingen. Met zulk bewijs zullen zorgverzekeraars eerder vergoeden.

En Beintema heeft een persoonlijk motief. Als liefhebber van het plantje werd hij met zijn teeltwerkzaamheden in de illegaliteit gedrukt. De overval van zes jaar geleden is voor hem bewijs dat telers in de ogen van de politie vogelvrij zijn. „Ik wil laten zien dat er niet alleen negativiteit uit de cannabisbranche komt. Dat het mensen zijn zoals jij en ik.”

Sinds Suver Nuver in 2015 in de huidige vorm van start ging, is de politie nog nooit over de vloer geweest. Tot afgelopen juli. Toen viel ineens een brief van het Hennepteam Noord-Nederland op de mat. Daarin wordt Beintema gesommeerd om donderdag 23 augustus langs te komen op het politiebureau van Heerenveen. „Ze proberen het met fluwelen handschoenen aan te pakken. Je kunt hier lastig binnenvallen en allemaal oude mensen inladen.”

Dat er na het gesprek een aanklacht voor overtreding van de Opiumwet volgt, daar twijfelt Beintema niet aan. En ook niet aan het vooruitzicht dat hij veroordeeld zal worden. „Ik weet dat ik ga verliezen, maar mij maken ze niet meer bang met een celstraf.”

Kan zo zijn, maar er zijn in die drie jaar wel zo’n 10.000 mensen afhankelijk geworden van Suver Nuver. Wat moet er van hen worden als de stichting moet stoppen? „Dan ga ik keihard underground. We hebben overal in het land reservelocaties.”