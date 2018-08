Meerdere doden bij steekpartij in Waals dorpje

Bij een steekpartij in een restaurant in het Waalse dorpje Eiksken (Frans: Moresnet-Chapelle), in de provincie Luik, zijn woensdagmiddag meerdere doden gevallen. Op Facebook schrijft de burgemeester Thierry Wimmer van de gemeente Blieberg (Frans: Plombières) dat het gaat om een “drama in de privésfeer”. Volgens hem is er geen sprake van een terroristische daad en kan de dader “geen schade meer berokkenen”.

De Belgische nieuwssite Sudinfo meldt op basis van lokale autoriteiten dat er drie dodelijke slachtoffers zijn gevallen: de eigenaresse van het restaurant, haar dochter en de aanvaller. De dader zou een oude vriend van de dochter zijn.

De eigenaar van het restaurant is in levensgevaar per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht in de Duitse stad Aken. Twee anderen raakten lichtgewond, schrijft de nieuwssite.

De steekpartij vond rond 17.00 uur plaats in het restaurant Le Ramier in de Rue de la Clinique, volgens Sudinfo. De straat werd afgesloten.

Moresnet-Chapelle (Eiksken) ligt vlak bij het drielandenpunt:



Het Facebook-bericht van de burgemeester: