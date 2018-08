Marokkaanse koning verleent gratie aan 188 Hirak-activisten

Koning Mohammed VI van Marokko heeft ter gelegenheid van het Offerfeest dinsdag gratie verleend aan 188 veroordeelden die betrokken waren bij de Hirak-protesten in het Rifgebied. Dat meldt persbureau AFP op basis van bronnen bij de Marokkaanse Raad voor Mensenrechten.

Elf van hen behoorden tot de groep activisten die eind juni werd veroordeeld na een megaproces in Casablanca dat vele maanden voortsleepte. Van die groep maakte ook protestleider Nasser Zafzafi deel uit. Hij ontving geen gratie van de koning.

Aanleiding voor de protesten was de dood van een vishandelaar die in oktober 2016 werd vermorzeld in een vuilniswagen nadat diens lading vis in beslag was genomen. De Riffijnen gingen sindsdien wekelijks de straat op om werkgelegenheid, een einde aan de corruptie en betere zorg te eisen.

De achterstelling van de Rif en het hardhandige optreden van de Marokkaanse autoriteiten leidden ertoe dat het Hirak-activisme ook Nederland bereikte.

Twintig jaar voor activisme

De rechtbank in Casablanca veroordeelde protestleider Zafzafi en drie anderen activisten eind juni tot twintig jaar cel. De andere groepsleden kregen straffen oplopend tot vijftien jaar. De hoge straffen leidden tot demonstraties op verschillende plekken in het koninkrijk. De elf activisten uit de Casablanca-groep die gratie hebben gekregen, werden veroordeeld tot straffen van tussen de twee en drie jaar.

De andere 177 mensen die gratie kregen, werden volgens Marokkaanse media veroordeeld door rechtbanken in de Riffijnse steden Nador en Al-Hoceima. Zij zouden, samen met die elf, per direct vrij zijn gelaten.

Hoger beroep

Het totaal aantal veroordelingen dat verband houdt met de Hirak-protesten is onduidelijk, maar schattingen van het aantal arrestaties lopen uiteen tussen de 400 en meer dan duizend. De activisten die gelijktijdig werden berecht in Casablanca, besloten begin juli in hoger beroep te gaan, ondanks dat zij de legitimiteit van de rechtbank niet erkennen.

Het is een Marokkaanse traditie dat de koning bij nationale feesten gratie verleent aan veroordeelden. Dinsdag liet hij 522 gevangenen vrij tijdens een festiviteit ter ere van de jeugd en maandag 428 anderen voor de viering van de feestdag Revolutie van de Koning en het Volk. Onder hen waren 22 salafisten, veroordeeld voor extremisme of terrorisme. Dinsdag was het ook de verjaardag van de koning.

