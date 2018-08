Kindergeneeskunde en verloskunde verdwijnen uit Hoogeveen en Stadskanaal

Door een structureel tekort aan kinderartsen moeten de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde van de ziekenhuizen van Zorggroep Treant in Hoogeveen en Stadskanaal definitief hun deuren sluiten. Zwangeren en kinderen worden doorverwezen naar ziekenhuislocatie Scheper in Emmen, meldt Zorggroep Treant.

De afdelingen in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal sluiten vanaf 13 september. Een maand later, op 15 oktober, sluiten dezelfde afdelingen in Hoogeveen. “Zorg voor onze jonge patiënten en hun familie leveren we het liefst op drie locaties, maar dat lukt niet op een verantwoorde manier als gevolg van een structureel tekort aan kinderartsen”, aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel van Treant in een persbericht.

“We staan met onze rug tegen de muur. Patiëntveiligheid gaat altijd voor en daarom moeten we de klinische zorg concentreren in Emmen. We zijn ons goed bewust van mogelijke gevolgen voor onze jonge patiënten en hun familie. Met de keuze voor locatie Scheper kunnen we kwaliteit van zorg garanderen en houden we de gevolgen voor onze patiënten zo beperkt mogelijk.”

Veiligheid patiënten

Treant kondigde het plan in mei al aan. De ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht hebben nu hun goedkeuring gegeven, waarmee de sluiting definitief wordt. Gemeenten, huisartsen en verloskundigen deelden eerder hun zorgen. Ze vrezen voor de veiligheid van patiënten. Zo moeten zwangere vrouwen nu veel verder rijden voor een bevalling in een ziekenhuis.

Bestuursvoorzitter Van de Wiel: “Niemand wil dit, ook Treant niet. We zijn inmiddels wel zo ver dat we allemaal beseffen niet anders te kunnen, langer wachten is simpelweg onverantwoord. We hebben goede afspraken gemaakt hoe we de zorg gegeven de personeelstekorten zo goed mogelijk kunnen organiseren. Alleen door samen te werken kunnen we goede, bereikbare en betaalbare zorg voor deze regio behouden.”

‘Onacceptabel’

De Hoogeveense zorgwethouder Erwin Slomp noemt het besluit van Treant in het Dagblad van het Noorden onacceptabel. “Treant denkt dat alle patiënten naar Emmen of Stadskanaal gaan, daar denken wij anders over. [...] Spoedeisende hulp, kindergeneeskunde en verloskunde moeten in de nabijheid geregeld zijn.”

Het college van Hoogeveen wil opnieuw in gesprek gaan met Treant. Uiteindelijk ligt het besluit bij de zorggroep en de verzekeraars.

Personeelstekort publieke sector

Het tekort aan kinderartsen staat voor een groeiend probleem, namelijk het toenemende personeelstekort in de publieke sector. Er is een groot tekort aan leraren, artsen, verplegers, tandartsen, agenten en militairen. Meer dan de helft van de vacatures in de zorg is moeilijk vervulbaar; bij ongewijzigd beleid zijn er in 2022 ongeveer 125.000 medewerkers in de zorg nodig.

Ook is er in 2027 bij ongewijzigd beleid een tekort van 10.847 leraren en directeuren in het basisonderwijs en zijn er 17.000 nieuwe agenten en rechercheurs nodig de komende zeven jaar.

Correctie (22 augustus 2018): In een eerdere versie van dit artikel stond dat het Refaja Ziekenhuis in Hoogeveen is gevestigd. Dat klopt niet. Het ziekenhuis is gevestigd in Stadskanaal, dit is aangepast.