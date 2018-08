Israël wil duizend nieuwe woningen in nederzettingen

Israël wil meer dan duizend nieuwe woningen bouwen in nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever. Woensdag keurde het land de bouwplannen goed voor 382 woningen, volgens de Israëlische vredesorganisatie Peace Now (Shalom Achshav). Plannen voor nog eens 620 andere woningen moeten nog worden goedgekeurd.

Een groot deel van de woningen die nog moeten worden goedgekeurd, 370 stuks, is gepland in de nederzetting Adam. Eind juli stak een Palestijnse tiener daar een Israëliër dood. Daarna beloofde de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman 400 nieuwe woningen in Adam te bouwen als “beste reactie op het terrorisme”. De Palestijnse aanvaller, die ook twee andere Israëliërs verwondde, werd doodgeschoten.

Nederzettingen veroordeeld

De internationale gemeenschap heeft de nederzettingen bestempeld als illegaal. Ze worden beschouwd als een groot obstakel in het vredesproces tussen Israël en Palestina. In december 2016 nam ook de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor het eerst een resolutie aan waarin het nederzettingen veroordeelde. De raad riep Israël op “onmiddellijk en volledig” zijn nederzettingenactiviteiten te staken. In 2016 woonden al 600.000 Joden in zo’n 140 nederzettingen in het bezette Palestijnse gebied.

Sinds het aantreden van Donald Trump begin 2017 zou Israël volgens Peace Now de bouw van meer dan 16.000 nieuwe woningen in de Westelijke Jordaanoever hebben gepland of al hebben goedgekeurd. In 2015 en 2016 stond dat aantal op zo’n 3.000, volgens de organisatie.

Trump vaart een duidelijke pro-Israëlische koers. Al voor zijn inauguratie benoemde hij David Friedman, een voorstander van de nederzettingen, tot ambassadeur in Israël en dit jaar verhuisde hij de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, terwijl de Palestijnen dat, net als Israël, dat als hun hoofstad beschouwen.