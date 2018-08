‘IS-leider al-Baghdadi laat na bijna een jaar weer van zich horen’

De geestelijk leider van terreurgroep Islamitische Staat, Abu Bakr al-Baghdadi, heeft woensdag voor het eerst in bijna een jaar weer van zich laten horen. In een toespraak van zo’n 55 minuten spoort hij zijn volgers aan om door te gaan met de gewelddadige jihad. Dat melden de persbureaus AFP en Reuters.

Al-Baghdadi is al meerdere keren doodverklaard. Het is niet duidelijk waar de IS-leider zich bevindt en hoe hij eraan toe is. De authenticiteit van de laatste opname, die werd verspreid via berichtendienst Telegram en het IS-medium al-Furqan, is nog niet bevestigd. Ook is niet duidelijk wanneer de toespraak is opgenomen.

Einde van het kalifaat

De vorige keer dat de stem van de IS-leider werd verspreid was in september 2017. Ook toen riep hij zijn militanten op om de strijd niet op te geven, ook al leed de terreurgroep in Syrië en Irak al zware verliezen. Al-Baghdadi zag zijn kalifaat, dat eerder een gebied bestreek ter grootte van Verenigd Koninkrijk, in een rap tempo instorten. Inmiddels heeft de terreurgroep slechts een paar laatste kleine geïsoleerde gebieden in handen.

Lees ook: IS-leider al-Baghdadi opnieuw doodverklaard

In de laatste toespraak lijkt al-Baghdadi een positieve draai te geven aan het verlies van Islamitische Staat. “Voor mujahideen (islamitische strijders, red.) hangt de schaal van de overwinning niet af van een gestolen stad of dorp, of van wie luchtsuperioriteit heeft, intercontinentale raketten of intelligente bommen”, stelt al-Baghdadi. Met dat laatste lijkt hij onder meer te doelen naar de internationale coalitie onder leiding van de VS die zowel in Syrië als Irak luchtaanvallen uitvoert op de terreurgroep.

Symbolisch moment voor toespraak

De toespraak komt op een symbolisch moment: momenteel vieren moslims wereldwijd het offerfeest, een belangrijk rituelen in het kader van de jaarlijkse hadj - de islamitische pelgrimstocht.

Al-Baghdadi werd wereldwijd bekend toen hij in 2014 het kalifaat uitriep in Mosul. De IS-leider werd in 1971 geboren ten noorden van de Iraakse hoofdstad Bagdad (vandaar de achternaam), en sloot zich in 2003 aan bij jihadistische militanten die streden tegen de VS.

Lees de column van Carolien Roelants: Is de kalief dood of leeft hij? Eigenlijk doet het er niet toe