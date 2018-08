De straten in Dublin zijn versierd in afwachting van de paus komende zaterdag. Ierland is een oer-katholiek land. Hoewel de aanhang van de kerk de laatste vijftig jaar sterk is gedaald, is nog altijd 78 procent van de bevolking katholiek, blijkt uit de meest recente cijfers uit 2016. Al is een groot deel van die mensen niet praktiserend.

Foto Clodagh Kilcoyne / Reuters