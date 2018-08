Haat en controverse als verdienmodel op YouTube

Logan Paul is niet bescheiden. „Mensen die denken dat dit gevecht een grap is, kennen de YouTube-community niet”, zei de 23-jarige Amerikaanse YouTuber een paar video’s geleden. „Dit wordt het grootste evenement in de geschiedenis van het internet.” Zijn broer Jake Paul, twee jaar jonger, herhaalt dat een paar shots later met samengevouwen handen.

De beroemde blonde broers hebben het over de bokswedstrijd tegen Britse YouTube-sterren KSI and Deji, online één van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen maanden. Zaterdagavond staan ze in de Manchester Arena, voor meer dan 20.000 toeschouwers. Logan tegenover KSI, Jake tegenover Deji. Ze zullen worden toegejuicht door voornamelijk tienerjongens, die voor 170 euro een kaartje kochten. De gevechten zullen ook via een YouTube-livestream te volgen zijn.

Net als hun Britse tegenstanders zijn de Paul-broers geen professionele boksers, maar sociale media-sterren. Ze horen bij de grootsten ter wereld. Logan heeft 18 miljoen volgers op YouTube, Jake 16 miljoen. Volgens zakenblad Forbes behoren ze tot de tien bestbetaalde YouTubers, beiden verdienen alleen al aan YouTube ruim 11 miljoen dollar per jaar. Hun status danken ze vooral aan controverse.

Logan Paul is de meest gehate van de twee. Hij werd dit jaar wereldnieuws, door een video die hij maakte in het Japanse zelfmoordbos Aokigahara. In het filmpje stuit hij met vrienden op een man die zich heeft verhangen. Eerst reageert Logan verbijsterd. Dan begint hij grappen te maken. Hij schreeuwt naar de dode: „Yo, leef je? Ben je ons aan het fucken?” Het filmpje leidde tot woedende reacties.

De Logan-broers braken zo’n vier jaar geleden door op Vine, een platform voor korte, hysterische video’s. Toen Vine twee jaar geleden verdween, richtten ze zich op YouTube. Daar trekken Logan en Jake honderden miljoenen kijkers met hun kitscherige rapvideo’s. En ze vonden er de reallifesoap opnieuw uit. In hun video’s rennen de broers heen-en-weer voor de camera’s. Decor: hun enorme villa’s. De bijrollen zijn voor hun vrienden.

De broers steken matrassen in de brand, veranderen zwembadwater in groen slijm en filmen hoe een vriend zich met ontbloot bovenlijf op een trampoline met punaises stort. Ze zijn het boegbeeld van een online-generatie dat alles doet voor de clicks. Welk deel van het drama nu echt is, en wat nep, blijft achterwege.

Logan Paul maakt sinds de ophef om het zelfmoordbos geen dagelijkse video’s meer. Hij probeerde zijn imago te verbeteren door zelfmoordpreventievideo’s te maken en hij werkt aan een ‘objectieve’ documentaire over wat hem overkwam toen de wereld over hem heen viel.

Adverteerders

YouTube lijkt niet te weten wat het met de broers aan moet. Op de zelfmoordvideo van Logan Paul reageerde het platform pas nadat de video nieuws werd – hij was toen al meer dan 6 miljoen keer bekeken. Logan werd uit het speciale advertentieprogramma geschrapt, waardoor hij minder verdient, maar mocht op het platform blijven. Ook nadat hij daarna in een video een dode rat bewerkte met een taser. Want, zei Susan Wojcicki, de baas van YouTube: „We gooien iemand er pas uit als-ie voor de derde keer onze richtlijnen schendt.”

Het laat de worsteling zien: YouTube wil een betrouwbaar platform voor adverteerders zijn. Aan de andere kant trekken de Paul-broers miljoenen kijkers. En de controverse lijkt ze alleen maar goed te doen, Logan kreeg er dit jaar drie miljoen volgers bij.

Maar waarom?

De jongens zullen ongetwijfeld jonge fans hebben. Ze zijn rijk, hebben een leven dat niemand anders van hun leeftijd heeft. Maar zelfs in de YouTubewereld worden ze verafschuwd en zwartgemaakt. Hun video’s worden veel bekeken omdat mensen nu eenmaal graag om ze lachen. En de bokswedstrijd scoort, omdat iedereen benieuwd is of Logan Paul ervan langs gaat krijgen. Daar maken de broers handig gebruik van.

Want wat er zaterdag ook in Manchester gebeurt: voor de YouTubers is er weinig te verliezen. Alle partijen zijn too big to fail (Logans tegenstander KSI heeft 19 miljoen YouTube-abonnees). Logan Paul wint altijd. Zelfs als hij verliest. Hij kan wel wat sympathy-votes gebruiken.