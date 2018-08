Glennis Grace laat haar volle geluid horen bij America’s Got Talent

Pop Glennis Grace in kwartfinale America’s Got Talent ●●●●●

Met een tekst die haar op het lijf leek geschreven zong de Amsterdamse Glennis Grace (40) vannacht in de kwartfinale van de veelbekeken Amerikaanse talentenshow America’s Got Talent het musicalliedje ‘Never Enough’ uit de film The Greatest Showman uit 2017. „I’m trying to hold my breath/ Let it stay this way/ Can’t let this moment end/ You set off a dream with me.”

‘Never Enough’ was voor Glennis Grace, vooral bekend van haar covers van Whitney Houston, een kort, helder liedje om in te excelleren in het Dolby Theatre in Los Angeles. Het musicalliedje was voor deze versie in America’s Got Talent ingekookt tot een intens gedragen concentraat van negentig seconden, waarin Grace in vrij korte tijd moest bouwen naar de climax. Dat betekende veel modulaties, lange noten die enkel bereikt kunnen worden met de vaart die een trapeze-artiest nodig heeft voor weer een hogere zwaai. Dat lukte haar goed.

Bedwelmend als een Disney-ballade

Met effect: het liedje had de bedwelmende, verzoenende uitwerking van een emotionele Disney-ballade. In het glitterdecor greep Grace met een onderhuids vuur de mogelijkheid haar volle geluid te laten horen. Ze stond duidelijk voor elk woord dat ze zong en hield controle in lange noten, al konden haar dictie en articulatie, zeker in het begin, veel scherper.

Jurylid Simon Cowell, een van de drie juryleden die was gaan staan na afloop, toonde zich enthousiast: „smaakvol, briljant, fantastisch”. Zangeres Mel B was evenzo ontroerd, maar was kritisch op de kleding van de Amsterdamse zangeres, een zwart-wit gestreepte colbert: „draag dat nooit meer”.

‘Never Enough’ is een van de sleutelnummers uit The Greatest Showman over de Amerikaanse, complexe showman P.T. Barnum. De film, met een hoofdrol voor Hugh Jackman, speelt zich af in de negentiende eeuw en bevat veel muziek en dans. In Barnums rondtrekkende circus, meer een rariteitenshow, buitte hij de talenten uit van wie zich maar ongezien voelde – de freaks, de misfits en buitensoorten. ‘Never Enough’ splijt de groep als Barnum lijkt te vallen voor een juist behoorlijk perfecte zangeres.

De moderne draai aan een oud verhaal riep weerstand op in de filmkritiek: te gelikt, te vet. De muziek werd te poppy bevonden en te veel van deze tijd. De songs, waaronder de soundtrackhit ‘This is Me’ en ‘Never Enough’, vielen echter zeer in de smaak bij het grote publiek.

Concurrentie

De keuze voor het lastige liedje ‘Never Enough’ was niet aan Grace, de programmamakers maken de selectie. Of de zangeres er de halve finale mee haalt is donderdag pas bekend. Op de sociale media wordt Grace geprezen. Haar concurrenten zijn onder meer een kattenact, een acrobatenduo en een stand-upcomedian. Er kan nog tot donderdagnacht worden gestemd, waarna de volgende uitzending om 02.00 uur (onze tijd) met de uitslag begint. De uiteindelijke winnaar krijgt een miljoen dollar.

Het optreden van Glennis Grace en de andere elf kandidaten werd vannacht telkens ingeleid door een persoonlijk interview. Daarin vertelde Grace dat ze er als kind van droomde voor een groot publiek te zingen, maar er het zelfvertrouwen voor miste. Toen ze terugdacht aan dat gevoel werd de Amsterdamse emotioneel. Het was een vleugje drama dat de Amerikaanse kijker zeker zal bevallen.