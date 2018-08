Filmoverzicht: viagra-grappen in ‘Book Club’, aftiteling Muppetfilm is wél inventief

De seksmetaforen vliegen je om de oren bij ‘Book Club’, een film over vier vrouwelijke zestigers. De actrices maken veel goed. Lees de recensie: Viagra-grappen en Vijftig Tinten Grijs in ‘Book Club’

Wat maakt iemand tot moeder? En wat maakt iemand tot dochter? In ‘Figlia mia’ gaan de alledaagse terloopse interacties over die vragen. Lees de recensie: Aftiteling van nieuwe Muppetfilm is wél oldskool en inventief

●●●●●

Chavela: Documentaire

De lesbische Chavela Vargas brak in de jaren dertig door met haar Mexicaanse liederen over liefde en wanhoop. De documentaire ‘Chavela’ gaat over een vrouw die het grootste deel van haar leven haar geaardheid geheimhield. Lees de recensie: Eenzaam, tot in haar diepste wezen