Facebook verwijdert 652 accounts om Iraanse en Russische beïnvloeding

Facebook heeft 652 accounts, groepen en pagina’s op haar website verwijderd die betrokken zijn geweest bij het verspreiden van politieke desinformatie. Dat meldde het sociale medium dinsdag. Het zou gaan om accounts en pagina’s die gecoördineerd werden door groepen gelinkt aan de Iraanse en de Russische staat in twee afzonderlijke beïnvloedingscampagnes.

De pagina’s waren volgens Facebook betrokken bij “gecoördineerd niet-authentiek gedrag”. Amerikaans onderzoek wees uit dat dat de Iraanse groepen gelinkt waren aan staatsmedia en de Russische aan de nationale militaire inlichtingendienst.

De accounts, groepen en pagina’s zouden vooral gericht zijn geweest op het beïnvloeden van de politiek in het Midden-Oosten en de Amerikaanse buitenlandpolitiek. Ze mikten op gebruikers in het Midden-Oosten, de VS, Groot-Brittannië en Zuid-Amerika.

Schoonmaakactie

Facebook is sinds vorig jaar meer en meer bezig om het platform schoon te houden van nepaccounts. Toen gaf het sociale medium toe dat het Russen was gelukt om politieke campagnes te voeren, bedoeld om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

Eind juli verwijderde Facebook al 32 accounts die probeerden de verkiezingen voor het Amerikaanse Congres te manipuleren. Deze pagina’s waren toen mogelijk ook gelinkt aan Rusland.

Kort na de bekendmaking van Facebook, meldde Twitter dat het bijna 284 accounts verwijderde vanwege “gecoördineerde manipulatie”. Veel van deze gebruikersaccounts kwamen uit Iran.