Ex-advocaat Cohen overtrad wet ‘in opdracht van Trump’

Michael Cohen, de voormalige advocaat en persoonlijke fixer van president Donald Trump, heeft dinsdag tegenover een rechter in New York verklaard dat hij in opdracht van Trump de wet op campagnefinanciering in 2016 heeft overtreden met geheime betalingen aan twee vrouwen die zeggen affaires met Trump te hebben gehad.

Met die verklaring onder ede is Trump door zijn voormalige vertrouweling in direct verband gebracht met overtreding van de wet, om de uitslag van de presidentsverkiezingen te beïnvloeden - een gevaarlijke beschuldiging voor de president. De opzienbarende verklaring kwam op dezelfde middag dat zijn voormalige campagneleider Paul Manafort schuldig werd bevonden aan onder meer belastingfraude.

Cohen, die een akkoord heeft gesloten met federale aanklagers, bekende tegenover de rechter ook schuld aan belastingontwijking en bankfraude, na een maandenlang onderzoek naar zijn handelen als rechterhand van Trump. Medewerking van de 51-jarige Cohen met onderzoekers is een grote kopzorg voor de president - mogelijk groter dan het Ruslandonderzoek van de speciale aanklager, Robert Mueller.

Lees ook: Onderzoek naar advocaat is gevaarlijk voor Trump

Cohen, die tien jaar voor de Trump Organization werkte, regelde tijdens de verkiezingscampagne betalingen van in totaal enkele honderdduizenden dollars aan de twee vrouwen, met als doel hen stil te houden voor de presidentsverkiezingen. Hij deed dat “op bevel van de kandidaat”, zei hij dinsdag in de rechtbank in Manhattan, “met als belangrijkste oogmerk de beïnvloeding van de verkiezingen.”

Campagne-uitgaven

Die geheime uitgaven gelden als campagnebestedingen, en zijn daarom onderhevig aan regels en limieten. Beschuldigingen van medeplichtigheid aan overtreding van de wetgeving op het gebied van campagnefinanciering zouden Trump volgens waarnemers blootstellen aan rechtsvervolging als hij geen president was. Als president is het hoogst onwaarschijnlijk dat hij wordt aangeklaagd, maar de beschuldiging is politiek schadelijk.

Hoewel de vrouwen niet bij naam werden genoemd, kwamen de gegevens overeen met de betalingen van 130.000 dollar zwijggeld aan de porno-actrice Stormy Daniels, die zegt seks met Trump te hebben gehad, en een arrangement ter waarde van 150.000 dollar voor Karen McDougal, een voormalig model voor Playboy, die zegt een affaire met Trump te hebben gehad rond 2006. Trump ontkende dit voorjaar dat hij van de betaling aan Daniels afwist, maar in mei erkende advocaat Rudolph Giuliani dat Trump Cohen het geld had terugbetaald.

Het onderzoek naar Cohen, die jarenlang zakelijke en persoonlijke belangen van Trump behartigde, kwam in april aan het licht toen agenten van de FBI het huis, kantoor en een hotelkamer van Cohen binnenvielen en grote hoeveelheden documentatie in beslag namen, waaronder elektronische bestanden van telefoons en computers, en documenten uit een papierversnipperaar. Het onderzoek, door aanklagers in Manhattan, is onafhankelijk van het Ruslandonderzoek van de speciale aanklager.

Op borgtocht vrij

Cohen, die ooit verklaarde “een kogel te zullen opvangen” voor Trump, kan volgens het akkoord worden veroordeeld tot vier tot vijf jaar celstraf voor de feiten die hij heeft bekend. Zijn straf wordt in december vastgesteld. Hij is op borgtocht vrijgelaten; de borgsom bedroeg 500.000 dollar. Mogelijk kan Cohen, die als rechterhand van Trump kennis heeft over diens zakelijke belangen in Rusland, medewerking verlenen aan het onderzoek van Mueller in ruil voor strafvermindering. In juli had hij al laten doorschemeren dat hij openstond voor medewerking met aanklagers, door te zeggen dat hij de belangen van “zijn familie en het land” boven die van Trump zou stellen.

Trump negeerde vragen over Cohen toen hij dinsdag aankwam in West Virginia voor een rally. Het Witte Huis onthield zich van direct commentaar. Trumps advocaat Giuliani zei in een verklaring: “Er is geen beschuldiging van enige overtreding tegen de president bij de aanklacht van de overheid tegen Cohen.”

Met de bekentenis van Cohen en de veroordeling van Manafort op dezelfde middag is het aantal medewerkers van Trump dat schuld heeft bekend of schuldig is bevonden aan misdrijven opgelopen tot vijf. Behalve Manafort en Cohen hebben ook de voormalige Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn, voormalige vicevoorzitter van de campagne Rick Gates, en voormalig adviseur George Papadopoulos schuld bekend aan misdrijven.