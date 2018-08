Eerste halfjaarcijfers na beursgang Adyen florissant

Betalingsverwerker Adyen heeft bij de eerste halfjaarcijferpresentatie sinds de beursgang goede resultaten gepresenteerd. De omzet is in het eerste halfjaar van 2018 gegroeid tot 156,4 miljoen euro, 67,3 procent meer ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De operationele winst bedroeg 70,3 miljoen euro, een toename van 83,1 procent, meldt het bedrijf woensdag.

Adyen ging in juni van dit jaar naar de beurs. De introductieprijs van het aandeel in de Amsterdamse onderneming bedroeg 240 euro. Nog diezelfde dag verdubbelde de prijs. Woensdagochtend, bij de opening van de Amsterdamse beurs, stond de koers op 575 euro.

Nieuwe diensten

Adyen verwerkte in het eerste halfjaar van 2018 voor 70 miljard euro aan betalingen, blijkt uit de cijfers. Een groei van maar liefst 43,1 procent. Het bedrijf verwacht verdere groei van de inkomsten dankzij een aantal producten en diensten, waaronder Terminal API. Die dienst, waarmee betalingen via zogenoemde point-of-salessystemen (POS) zoals kassa’s per internet verlopen in plaats van de traditionele bankeninfrastructuur, beschouwt Adyen als de toekomst van zijn dienstverlening voor winkels.

POS-systemen waren begin 2018 goed voor 9,4 procent van het totale verwerkte betalingsverkeer. De belangrijkste geldstromen zijn volgens Adyen echter de betalingen voor grote ondernemingen, zoals online verkoopplaats eBay en gamesontwikkelaar Valve. Het bedrijf zegt zich ook meer en meer te richten op de middenmarkt, onder meer door samen te werken met belangrijke webwinkelplatforms zoals Magento.