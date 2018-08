Drie jaar gevangenisstraf voor aansteken Arriva-bussen

De voormalige Tilburgse buschauffeur Berry van D. is woensdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het in brand steken van onder meer een aantal bussen. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist. De politie kwam de man van 29 onder meer op het spoor doordat hij herkend werd aan zijn manier van lopen.

In september vorig jaar brandden vijf bussen uit in Tilburg en raakten twee bussen beschadigd. Nog geen twee weken later ging ook een kantoor van het busbedrijf in vlammen op. In november werd een bus gestolen en na een urenlange rit eveneens in brand gestoken. Het busbedrijf heeft 1,5 miljoen euro schade geleden, bleek tijdens de rechtszaak. De schadevergoeding van bijna 210.000 euro die het OM had geëist hoeft Van D. niet te betalen omdat het OM de hoogte van dat bedrag onvoldoende kon onderbouwen. Arriva kan het geld wel nog via de civiele rechter proberen te vorderen.

Loopje

Beelden van Van D. werden uitgezonden in Bureau Brabant, de regionale variant van Opsporing Verzocht. Hij werd door meerdere mensen (onder wie zijn tante) herkend aan zijn volgens de rechter “specifieke” loopje: een breed zwaaiende linkerarm en lange passen. Bovendien bleek uit telefoongegevens dat hij in de buurt geweest moet zijn van de branden.

Berry van D. heeft zijn schuld ontkend. De rechter rekent hem aan dat hij geen berouw heeft getoond, en niet heeft meegewerkt aan onder meer een psychologisch onderzoek. Ook is hij in maart van dit jaar nog veroordeeld voor bedreiging met brandstichting.

Wat het motief was voor de brandstichtingen is dan ook onduidelijk. Volgens de rechtbank zou het zijn ontslag bij het bedrijf geweest kunnen zijn. Zelf zegt Van D. dat hij “met wederzijds goedvinden” bij Arriva is vertrokken.