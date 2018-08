Beveiligers Schiphol kondigen 24-uursstaking aan

De beveiligers op Schiphol hebben woensdag aangekondigd op 4 september het werk 24 uur stil te leggen. Dat hebben de vakbonden FNV en CNV bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor het vliegverkeer die dag. Ook op andere plekken in het land leggen beveiligers het werk neer. De vakbonden zeggen later bekend te maken op welke locaties.

Hoe de staking er precies uit komt te zien is nog niet bekend. FNV-bestuurder Mohamed Gafki zegt in het persbericht dat de bonden de luchthaven alvast hebben ingelicht omdat de staking gevolgen heeft voor de luchthaven en het vliegverkeer. “Nu kunnen nog afspraken worden gemaakt om een en ander ordentelijk te laten verlopen. Reizigers kunnen tijdig worden geïnformeerd, tickets omgeboekt, vluchten geannuleerd, enzovoort.”

Schiphol zegt in een reactie op dit moment nog niet te kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde actie. “We doen allereerst een beroep op de beveiligingsbedrijven en vakbonden om voor 4 september tot een overeenkomst te komen.”

Staking

De beveiligers eisen een beter salaris en een verlaging van de werkdruk. De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers zijn hierover stukgelopen. Tot nu toe voerden de beveiligers op de luchthaven vijf keer per dag vijftien minuten actie. De FNV liet al eerder weten een 24-uursstaking niet uit te sluiten omdat de werkgevers “weigeren om aan de eisen van de beveiligers voor fatsoenlijke cao’s tegemoet te komen”.

De vakbonden wilden al eerder hun acties uitbreiden maar dat werd begin deze maand voorkomen door de rechter. De rechtbank bepaalde dat de acties tot 2 september niet opgevoerd mochten worden. Schiphol was naar de rechter gestapt om de werkonderbrekingen tot eind september te verbieden. Volgens de luchthaven bracht de staking tijdens de drukke vakantieperiode veiligheidsrisico’s met zich mee. Ook zijn volgens de luchthaven de gevolgen voor de passagiers groot.

Beveiligers staken al zes weken op verschillende plekken in het land. Zo voeren ze al actie op het UMC Maastricht, VU Amsterdam en het ministerie van Defensie. Onder de cao voor luchtvaartbeveiliging en die voor particuliere beveiliging vallen respectievelijk 1.200 en 31.000 beveiligers. Ze eisen een loonsverhoging van 3 procent, gunstigere roosters en meer zekerheid.