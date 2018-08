Politie Limburg: belangrijke doorbraak in onderzoek naar Nicky Verstappen

De Limburgse politie meldt dat er een belangrijke doorbraak is in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Vanmiddag om 12.00 uur houden politie, OM en misdaadverslaggever Peter R. de Vries een persconferentie op het politiebureau in Maastricht.

De toen 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de hei bij het Zuid-Limburgse Brunssum. Een dag later, in de avond van 11 augustus, werd hij dood aangetroffen in een dennenbos in de buurt van het kamp. Herhaald politieonderzoek leverde geen duidelijkheid op over een eventuele dader.

DNA-verwantschapsonderzoek

Dit voorjaar volgde het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland gehouden. Justitie riep 21.500 mannen op om hun DNA af te staan: 17.500 mannen in de onmiddellijke nabijheid van Heibloem en de vindplaats van Nicky’s lichaam, plus nog eens vierduizend mensen die destijds in die plaatsen woonden, maar inmiddels zijn verhuisd, en familieleden van overleden mannen die daar woonden.

In juni werd aangekondigd dat drieduizend mannen opnieuw zouden worden benaderd. Uiteindelijk stonden bijna 15.000 mannen hun DNA af in een onderzoek dat, twintig jaar na de moord, tot de dader zou moeten leiden.

Misdaadverslaggever De Vries

Peter R. de Vries, die op de persconferentie de familie van Nicky vertegenwoordigt, tweette woensdagochtend jubelend dat “een strijd van 20 jaar nu toch wordt beloond!”