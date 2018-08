Automobilist rijdt gemeentehuis Lingewaard binnen

In de nacht van dinsdag op woensdag is een automobilist het gemeentehuis van Lingewaard binnengereden. Er brak brand uit en de bestuurder is overleden. Dat meldt de politie op Twitter. De brandweer heeft aan persbureau ANP laten weten dat er een gasfles op de bijrijdersstoel lag maar zegt niet uit te gaan van een aanslag.

Eerste onderzoek naar brandende auto in gemeentehuis Lingewaard in Bemmel; iemand is met de auto het gemeentehuis binnengereden en ter plaatste overleden. Dit is het enige slachtoffer. Politie doet nader onderzoek. #Lingewaard #politie #Bemmel — Politie Lingewaard (@POL_Lingewaard) August 22, 2018

De brand was rond 03.00 uur onder controle. Het gemeentehuis heeft ernstige schade opgelopen en blijft daarom woensdag dicht. De politie is nog bezig met onderzoek en laat weten “een stevig vermoeden” te hebben om wie het gaat. Het is nog niet bekend waarom de bestuurder het gemeentehuis binnenreed.