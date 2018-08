Ajax wint thuis met 3-1 van Dinamo Kiev

De Johan Cruijff Arena danste woensdagavond op de grondvesten, verend boven de parkeerplaatsen waarop de betonnen kolos rust. Ajax is nog één duel verwijderd van de Champions League en zal de return tegen Dinamo Kiev komende dinsdag ingaan met een 3-1 overwinning in Amsterdam.

De statistieken die Dinamo vooruit waren gesneld, vertelden een verhaal van degelijkheid, van karige 1-0 overwinningen en een onkreukbare defensieve organisatie. Maar na een minuut en nog wat tellen had Donny van de Beek voor Ajax al z’n goal te pakken. Hij weer eens in de basis en dus zijn gram halend met wilde jubelgebaren na een afronding die bij gratie van de blunderende keeper Denys Boyko een doelpunt was geworden. Tadic was in volledige vrijheid gevonden door linkspoot Hakim Ziyech, het terugleggen was simpel: 1-0.

Het was Ajax dat de klok sloeg, via fijnzinnige driehoekjes in moordend tempo. Maar de nagenoeg complete dominantie werd onderbroken door een volley van Tamás Kádár uit een corner. Stijlvol gepareerd nog door Ajax-keeper André Onana, de doelman die van technisch directeur Marc Overmars onder geen beding weg mag. Althans, over ruim een week sluit de transfermarkt en voordien is duidelijk of Ajax deelneemt aan de Champions League of voor ruwweg twintig miljoen minder aan de groepsfase Europa League. Aanvoerder Matthijs de Ligt, Europabreed begeerd, heeft alvast toegezegd te blijven – Champions League of niet.

Oprisping

Die eerste oprisping van Kiev was een voorbode van wat toen helemaal niet onvermijdelijk was, de Oekraïense uitgoal. Een woeste uithaal van Klaas-Jan Huntelaar leidde tot opnieuw een corner, waarbij Kádár hoog boven de defensie uit torende. Weer de handen van Onana, maar de rebound werd binnengewerkt door Tomasz Kedziora. Zo was de schade na ruim een kwartier aanzienlijk.

Die tik kwam Ajax aanvankelijk maar moeilijk te boven en de oudste van het stel, de spits, schutterde op plekken waar je hem niet graag rond ziet lopen. Een vlugge Dinamo-counter werd net op tijd gestuit maar Huntelaar trok bij het meeverdedigen Denys Garmash naar de grond. De rugdekking van De Ligt was reeds daar, maar het vergrijp was scheidsrechter Clément Turpin niet ontgaan.

De vrije trap van Josip Pivaric vloog gevaarlijk naar de hoek, Onana had weer werk te doen. De speelsheid van Ajax keerde zich tegen de thuisploeg. Frenkie de Jong flegmatiek, Huntelaar uit zijn hum, Tadic teruggedrongen door zijn directe tegenstander – lastig verhaal leek het.

Maar toen, zomaar ineens, legde Ziyech aan van buiten de zestien. Zijn gekrulde schot werd via een hoofd van een verdediger geduwd naar de lange hoek waarin de Ajacied hem bedoeld had: 2-1. Zo barstte gezang weer los uit duizenden kelen. En zoals de wedstrijd begon, eindigde de eerste helft met Dinamo dat zich liet verrassen door de positionele sluwheid van Tadic. Hij keurig aangespeeld vanaf links door Nico Tagliafico. Voetbeweging, korte hoek, goal: 3-1.

De Serviër Tadic, wiens later gebleken malversaties bij diens transfer naar Southampton in 2014 zowat de nekslag betekenden voor sjoemelclub FC Twente, heeft zich met zijn eerzuchtige gedrag al vroeg geliefd gemaakt bij Ajax. Het affairetje rond het afgedwongen rugnummer tien – de lang naar een vertrek lonkende Ziyech moest daarom weer naar zijn oude nummer 22 - lijkt inmiddels alweer zo’n opgepompte Ajax-rimpeling waar je dan later niets meer over hoort.

Toegedekt door de mantel der successen. ‘Wooooo-heeuj’, klinkt het nu als Tadic na de warming up in zijn eentje op het veld nog een paar keer het net beroert en even zwaait naar de fanatieke aanhang.

Ajax kwam na rust eenmaal in verlegenheid. Onana leverde een bal in, de verwarring die volgde culmineerde een minuut later in een volley van Vitaliy Buyalskiy. Onana was gezien, De Ligt bracht redding. Dat Tagliafico nog geel kreeg was een smetje, de degelijke Argentijnse back kan de return vergeten.

Dubbele Nederlandse deelname

Dubbele Nederlandse deelname aan de Champions League, voor het eerste sinds 2010/11, mag gehoopt worden in het eerste seizoen dat de kampioen niet rechtstreeks geplaatst was. Ondenkbaar is het zeker niet na de verrichtingen: PSV won dinsdag in Wit-Rusland met 3-2 van Bate Borisov.

De kampioen liet dinsdag zijn tegenstander in leven in de playoffs, gelijk Ajax woensdag. Huntelaar was dichtbij genoegdoening na zijn dramatische eerste helft, maar zijn kopbal teisterde de lat en een kiezelhard schot uit de draai werd gepakt. Ziyech raakte nog de paal; zo wordt het volgende week nog wel een kluif in Kiev.