Actrice Argento trekt zich terug van Utrechts muziekfestival

De Italiaanse actrice Asia Argento trekt zich terug als curator van het muziekfestival Le Guess Who?, dat van 8 tot 11 november plaatsvindt in Utrecht. Aanleiding is de beschuldiging van seksueel misbruik aan het adres van Argento die afgelopen week naar buiten kwam, meldt de organisatie woensdag. De actrice zegt zelf misbruikt te zijn door filmproducent Harvey Weinstein en was een van de meest prominente voorvechters van de #MeToo-beweging.

“Vanwege de precaire aard van de beschuldigingen rondom mevrouw Argento, heeft ze ervoor gekozen zich terug te trekken als curator van de editie van dit jaar”, schrijft het festival. Le Guess Who? steunt haar in haar beslissing “omdat wij het onze verantwoordelijkheid vinden om, naar ons vermogen, de belangen en integriteit van alle artiesten die bij onze organisatie zijn betrokken te vertegenwoordigen”. De festivalorganisatie laat telefonisch weten dat ze samen tot de beslissing zijn gekomen de samenwerking te stoppen.

Het festival, dat zich richt op experimentele en genre-overstijgende muziek en ook tentoonstellingen en lezingen organiseert, zegt nog steeds achter de programmering van Argento te staan. Het is daarom van plan de geprogrammeerde artiesten bij het festival betrokken te houden.

Feministisch

Argento was één van de vier curatoren van Le Guess Who? en haar programma had een feministisch tintje. Zo haalde ze de Amerikaanse actrice en activist Rose McGowan naar Utrecht. McGowan ontpopte zich als een van de luidruchtigste slachtoffers van Harvey Weinstein. De laatste jaren heeft ze ook carrière gemaakt in de elektronische muziek.

Ook is Argento verantwoordelijk voor de komst van Future Feminism. Dit New Yorkse kunstenaarscollectief pleit voor een vrouwelijk collectief bewustzijn, “om te redden wat er nog over is van onze wereld”, en zal tijdens Le Guess Who? een theatrale performance verzorgen, evenals debatten en filmvertoningen.

Daarnaast haalde ze de indierockband The Breeders en de spraakmakende zangeres, performer en schrijfster Lydia Lunch naar het festival. De andere drie curatoren zijn singer-songwriter Devendra Banhart, het muziekproject Moor Mother en saxofonist Shabaka Hutchings.

Misbruik

Zondag publiceerde The New York Times een artikel waarin Argento wordt beschuldigd van het afkopen van de twintig jaar jongere acteur Jimmy Bennett voor 380.000 dollar (330.000 euro). Ze zou in 2013 seks met de toen 17-jarige, en dus minderjarige, Bennett hebben gehad, wat voor hem een traumatische ervaring zou zijn geweest. Argento ontkent seks met Bennett te hebben gehad.

Lees ook: Leedvermaak over ‘hypocriete’ filmster