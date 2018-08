Aardbeving vergezelt nieuwe munt

Venezolanen blijft dezer dagen weinig bespaard. Terwijl hun land dinsdag grotendeels plat lag door een algemene staking en burgers wijs probeerden te raken uit een nieuwe munt, werden ze getroffen door een krachtige aardbeving.

In verscheidene steden in het midden en oosten van het land brak paniek uit toen de grond rond half 6 ’s middags een minuut lang hevig schudde. De beving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter was de sterkste sinds 1900 in Venezuela, maar richtte uiteindelijk relatief weinig schade aan omdat ze plaatshad op relatief grote diepte (123 kilometer onder het aardoppervlak).

Voor zover bekend vielen er geen slachtoffers. Dat maakte dat de satirische nieuwssite El Chigüire Bipolar kon grappen dat de beving veroorzaakt werd door „een tektonische plaat die probeerde te migreren”. Ruim 2 miljoen mensen zijn het land afgelopen jaren ontvlucht.

Op enkele plaatsen viel de stroom uit, al is Venezuela daar ook zonder seismische activiteit aan gewend. In Caracas raakte het Centro Financiero Confinanzas, in de volksmond beter bekend als de ‘Toren van David’, beschadigd. De bovenste vijf verdiepingen van de nooit voltooide, leegstaande wolkenkrabber maken nu een vervaarlijke knik van 25 graden.

Maandag bracht de regering van de autoritaire president Nicolás Maduro nieuwe bankbiljetten en munten in omloop. De ‘bolívar soberano’ vervangt de oude ‘bolívar fuerte’, die wordt geteisterd door een hyperinflatie van 1 miljoen procent op jaarbasis, zo schat het IMF. Maandag laste de regering een vrije dag in, opdat banken en winkeliers zich konden voorbereiden op de monetaire ingreep die neerkomt op een devaluatie van 10.000 procent. Dinsdag kon nog weinig gekocht worden met de nieuwe munt: veel winkels bleven dicht, omdat de oppositie had opgeroepen tot een algemene staking tegen Maduro en diens aanpak van de crisis.

Ondertussen maken Venezolanen zich al op voor de volgende economische schok: de regering wil de met subsidies extreem laag gehouden benzineprijs spoedig verhogen.