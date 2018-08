14-jarige Nsimire ‘in goede gezondheid’ teruggevonden

De politie heeft de 14-jarige Nsimire Massembo uit Den Haag woensdagmiddag “in goede gezondheid” teruggevonden in haar thuisstad. Het meisje was sinds 27 juli vermist, en de afgelopen weken was een uitgebreide zoekactie opgezet om haar te vinden.

Nsimire werd gevonden na een tip. Ze is meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek, een team specialisten kijkt hoe het verder met haar gaat. Het is nog niet duidelijk waar ze de afgelopen weken is geweest, waarom ze is weggebleven en wat met Nsimire is gebeurd. Eerder hield de politie er rekening mee dat ze was weggelopen en dat iemand haar hielp om verborgen te blijven.

De vader en moeder zijn inmiddels op de hoogte gesteld, maar hebben nog geen contact gehad met het meisje. Een woordvoerder van de familie zegt dat ze “natuurlijk heel erg blij zijn dat ze gezond en wel is”. Tegelijkertijd “is het ook belangrijk dat de politie kan uitzoeken wat is gebeurd”.

Lees meer over de zoekactie van de zus van Nsimire: Ineens geen blauwe vinkjes meer

Nsimire werd op 28 juli voor het laatst gezien, sindsdien ontbrak ieder spoor. Uit onderzoek bleek dat haar telefoon op 2 en 4 augustus nog actief was rond het Newtonplein in Den Haag en dat haar OV-chipkaart op 29 juli nog was gebruikt. Haar vader deed onder meer een oproep op Facebook “aan alle vaders en moeders in Nederland” om aandacht te hebben voor de vermissing.

Het is vrij uitzonderlijk dat een meisje na bijna een maand pas gezond en wel teruggevonden wordt. Jaarlijks raken zo’n tweeduizend kinderen vermist. Het merendeel is binnen 48 uur weer terecht.