‘Voormalig advocaat Trump bereid schuld te bekennen’

De voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, Michael Cohen, heeft een akkoord bereikt met aanklagers om schuld te bekennen. Dat melden diverse Amerikaanse media dinsdag. De FBI verdenkt de 51-jarige Cohen van bankfraude, belastingfraude en het overtreden van regels rondom campagnefinanciën.

Het is nog niet bekend waarvan Cohen precies schuld zal bekennen. Hij verschijnt rond 22.00 uur Nederlandse tijd voor een rechtbank in New York. Volgens CNN is Cohen met de FBI overeengekomen dat hij gevangenisstraf krijgt. Wel wordt aangenomen dat hij in ruil voor de schuldbekentenis strafvermindering krijgt.

Afgelopen weekend werd bekend dat onderzoekers de criminele aanklachten tegen Cohen aan het afronden waren. Die zouden voor het eind van augustus bekend worden gemaakt.

Tegenslag voor Trump

Een deal tussen de advocaat en de FBI kan een enorme klap zijn voor Trump. Cohen werkte meer dan tien jaar lang als de persoonlijke advocaat van de vastgoedmagnaat. Hij bleef Trump adviseren nadat hij de verkiezingen won en president werd. Cohen zei eerst dat hij “een kogel zou opvangen” voor de president, maar Trump heeft inmiddels afstand van hem genomen.

De advocaat was jarenlang de uitvoerend directeur van The Trump Organzation. Hierover schreef NRC-redacteur Maartje Somers eerder:

“Zo was hij ook betrokken bij tal van ondoorzichtige internationale vastgoeddeals, waarvan sommige met spelers in landen met autocratische regimes. Als iemand dus de nachtzijde kent van de president en diens bedrijven, dan is het Michael Cohen. De neerslag van al die kennis, in onder meer documenten op usb-sticks, laptops en mobieltjes, is sinds de inval in handen van justitie.”

Stormy Daniels

Cohen bekende eerder dit jaar dat hij pornoactrice Stormy Daniels 130.000 dollar (105.000 euro) zwijggeld had betaald. In ruil daarvoor moest hij haar mond houden over een seksuele affaire die zij met Trump zegt te hebben gehad. Trump ontkent de verhouding.

De FBI viel in april het huis, kantoor en een hotelkamer van Cohen binnen. Daarbij namen zij meerdere gegevensdragers met miljoenen bestanden in beslag. Trump noemde de inval “een rasechte aanval op ons land”.

Het onderzoek naar Cohen staat los van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de veronderstelde banden van het Trump-campagneteam met de Russische overheid. Wel begonnen de autoriteiten de zaak tegen Cohen nadat zij een tip van Mueller hadden ontvangen.