De VVD worstelt zichtbaar met dividendbelasting

Trekt premier Mark Rutte (VVD) tóch zijn handen af van de omstreden afschaffing van de dividendbelasting? Of is dit een onvermoede tactische zet om de maatregel alsnog door te drukken?

Met verbazing hoorden zijn coalitiegenoten hoe de premier het voorstel om de dividendbelasting af te schaffen maandag na het coalitieoverleg „vreselijk” en „bizar” noemde. „Je gaat toch niet voor je lol belastingvoordeel geven aan buitenlandse aandeelhouders”, aldus Rutte.

De verwarring was compleet. Want was het niet juist de premier die het afschaffen van de dividendbelasting tijdens de kabinetsformatie inbracht? Was hij niet degene die de maatregel tot uit den treure bleef verdedigen, hoewel hij nauwelijks steun kreeg vanuit de coalitie?

Met het oog op Prinsjesdag vinden deze week de begrotingsonderhandelingen van kabinet-Rutte III plaats. Het gaat vooral over de dividendbelasting: gaat de afschaffing nu wel of niet door? Er is geen maatregel uit het regeerakkoord die zo veel weerstand oproept als deze. Zeker nu die niet 1,4 miljard euro gaat kosten, maar bijna 2 miljard.

Ook binnen de coalitie zorgt de maatregel voor verdeeldheid. D66 en de ChristenUnie hebben van meet af aan laten weten niets te zien in het afschaffen van de dividendtaks. Rutte wilde het graag, vertelden ze hun achterban, en bij een kabinetsformatie moet je nu eenmaal geven en nemen. Alleen CDA-leider Sybrand Buma kon zich vinden in de maatregel en durfde die ook publiekelijk te verdedigen: op het CDA-congres, begin juni, beklemtoonde hij dat voorkomen moet worden dat grote bedrijven Nederland verlaten.

De afschaffing van de dividendbelasting is een terugkerend probleem voor Rutte III. Al drie keer moest de premier erover in debat met de Tweede Kamer – en dat terwijl er nog niet eens een uitgewerkt voorstel ligt. Na het moeizame debat van eind juni is de discussie opnieuw opgelaaid nu blijkt dat de maatregel zo’n 500 miljoen duurder uitvalt.

De VVD worstelt zichtbaar met het dossier. Terwijl Rutte plotseling spreekt van een „vreselijk” en „bizar” voorstel – alhoewel hij niet van plan is het in te trekken – haalden anonieme liberalen maandag in De Telegraaf uit naar de financiële pers. Het zou ontbreken aan ‘Oranjegevoel’: de media zouden toch moeten begrijpen dat deze maatregel van nationaal belang is?

Het is nu aan minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) om met oplossingen te komen voor de duurder uitvallende maatregel. Een van de mogelijkheden is om de vennootschapsbelasting minder te verlagen dan gepland, beaamt een van de coalitiegenoten. Om daar meteen aan toe te voegen dat er „allerlei opties” worden bekeken. Ook het handhaven van de dividendbelasting? Dát is aan Rutte.