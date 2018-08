Politicus en zakenman Heyliger vervolgd voor omkoping

Theo Heyliger, politicus en invloedrijkste zakenman van Sint Maarten, moet door het Openbaar Ministerie worden vervolgd voor „actieve omkoping van ambtenaren”. Dat heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op de Antillen dinsdag besloten op basis van „een redelijk vermoeden van schuld”.

Heyliger (1970) is leider van de regerende Verenigde Democraten (UD), de grootste partij van Sint Maarten met 7 van de 15 zetels in het parlement. Hij werd na de vervroegde verkiezingen begin dit jaar benoemd tot formateur van de nieuwe regering.

Het Hof is tot deze uitspraak gekomen na een besloten zitting eerder deze maand. De toestemming voor vervolging wordt niet gemotiveerd en de schuldvraag moet nog worden behandeld. Wel meldt het Hof dat de omkoping zou hebben plaatsgevonden tussen september 2012 en juli 2013.

Uitspraak zaak Heyliger

Catfish

Ook verwijzen de rechters naar lopend onderzoek in de zaak-Catfish. Dit onderzoek is begonnen nadat oud-Statenlid Romain Laville in 2013 een klacht had ingediend wegens poging tot omkoping. Laville heeft verklaard dat hij een grote som geld zou krijgen als hij van partij zou wisselen om de toenmalige coalitie ten val te brengen. Volgens mediaberichten ging het om een half miljoen Amerikaanse dollar.

De lokale krant Daily Herald meldde eerder dat Heyliger in augustus vorig jaar een aantal uren is verhoord door de landelijke recherche in de zaak-Catfish.

Heyliger heef zicht tijdens de zitting verweerd tegen de verdenkingen van justitie. „Er is sprake van een politiek proces, het strafrecht wordt kennelijk gebruikt om een politicus uit te schakelen en van het politieke toneel te weren”, zo citeert het Hof de advocaat in de uitspraak.

‘Mister 10 percent’

Op Sint Maarten zijn meer politici verdacht, vervolgd en ook veroordeeld voor fraude en omkoping.

Heyliger wordt al jaren in verband gebracht met stemfraude en contacten met criminelen, maar hij is nooit eerder vervolgd. Hij is de kleinzoon van politicus Claude Wathey (1926-1998), die een grote rol had in de ontwikkeling van Sint Maarten tot vakantie-eiland. Ook Wathey werd tijdens zijn leven in verband gebracht met de maffia en criminele activiteiten, maar is hier nooit voor veroordeeld.

Theo Heyliger is een populaire figuur op Sint Maarten. Zijn bijnaam op het eiland is ‘Mister 10 percent’, omdat hij vele zakelijke belangen heeft en volgens geruchten ‘overal’ wel iets aan zou verdienen.