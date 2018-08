Pierre Gasly kreeg zijn kans pas laat, maar mag het nu écht laten zien

Het had weinig gescheeld, of Pierre Gasly had zijn lange weg naar de Formule 1 alsnog vroegtijdig beëindigd gezien. 2016, vlak voor de GP2-race op Silverstone. De auto waarin hij met zijn ouders zit, slaat onderweg naar het circuit over de kop. Hij komt ongedeerd weg, zijn moeder belandt in het ziekenhuis. Dat weekend wint hij voor het eerst sinds 2013, een overwinning die hij aan haar opdraagt.

Hij zou het kampioenschap in de GP2 (nu Formule 2) dat jaar winnen. Het moment dat hij daarna hoorde dat hij nog steeds niet de stap naar de Formule 1 mocht maken, vindt hij het moeilijkste moment uit zijn carrière.

Pierre Gasly is een schoolvoorbeeld van de coureur die de traditionele, harde weg richting de Formule 1 heeft afgelegd. Zonder hulp. Zonder grote naam. Zonder een zak geld. In de Formule 1 kan het vervolgens snel gaan, zo ondervindt hij net als zijn nieuwe teamgenoot Max Verstappen: na iets meer dan een jaar bij Toro Rosso maakt Gasly de stap naar Red Bull.

Hij komt uit een racefamilie

Gasly werd geboren vlakbij Rouen in Normandië. Eén van vier zoons, drie van hen hadden net als hun vader iets met racen. Op zijn negende kroop hij voor wedstrijden in een kart, hij groeide in de sport op met mede-Normandiër Esteban Ocon (Force India).

Vanaf zijn debuut in het formuleracen in 2011 reed Gasly in talloze klassen, in tegenstelling tot Verstappen, die na een jaar Formule 3 al de stap naar het hoogste niveau maakte. In 2013 werd hij toegevoegd aan het juniorprogramma van Red Bull.

Eind 2017, voor de grand prix in Maleisië, maakte Gasly zijn debuut voor dochterteam Toro Rosso, als vervanger van de Rus Daniil Kvjat. Dit seizoen wist hij zich knap te onderscheiden. De vierde plek in Bahrein, een evenaring van de beste prestatie van Verstappen met het team, toonde zijn klasse. Teambaas Franz Tost noemde dat het moment waarop Gasly „een man” werd.

Een logische keuze

De auto van Toro Rosso, met de Honda-motor die volgend jaar ook in de Red Bull zit, is grillig. Maar als het meezit, haalt Gasly er het maximale uit. Met een zevende plek in Monaco en een zesde in Hongarije als resultaat.

Met het vertrek van Daniel Ricciardo naar Renault, was Gasly een logische keuze, of Sainz naar McLaren was gegaan of niet. Gasly en Verstappen zijn vrienden, Sainz en Verstappen niet. Ze kartten al tegen elkaar vroeger. Een positieve klik, zoals Verstappen had met Ricciardo, is gewenst. Red Bull is vooralsnog Verstappens team.

Althans, zo moet het voor Ricciardo hebben gevoeld. Verstappen kan zich niet meer optrekken aan een ervaren topcoureur, maar krijgt er wel een hongerig talent voor terug. En aangezien achter Gasly in het opleidingsprogramma een grote leegte volgt, zal de Fransman na al dat wachten alle kansen krijgen.

